A-Lin阔别11年回归红馆 设「歌单盲盒」满足歌迷

华语乐坛「天生歌姬」A-Lin（黄丽玲）正式宣布，将于4月18日及19日，一连两晚在红馆举行《歌迹 Journey》世界巡回演唱会香港站。这场庆祝出道20周年的重要演出，不仅是 A-Lin 夺得金曲歌后后的凯旋回归，更是她阔别11年再度踏上红馆舞台，势必掀起全港乐迷的集体回忆。

每一站「歌迹」独一无二

《歌迹 Journey》演唱会由今年1月于佛山率先启航，随后开往无锡、成都、厦门、上海等地，各站门票均全数售罄。A-Lin 除了展现无懈可击的「CD 级」唱功，万人合唱的场面极其震撼。A-Lin 在台上更展现其幽默本色，对着全场眼泛泪光的歌迷感性问道：「你们到底是来听我唱歌的？还是来整理自己的人生？」这句「灵魂拷问」瞬间在社交媒体疯传，触动无数乐迷。她承诺，每一站的「歌迹」都是独一无二的：「因为在我的每个阶段，你们都在。而我，也会回应着你们，继续唱下去。」

随机抽出冷门神曲

为了将这20年的音乐足迹呈现于舞台上，主办单位斥巨资制作「时光长廊」，以动态光影设计配合 A-Lin 经典作品，令乐迷立即时光穿梭。而在演唱会首站中，她更特别加入「歌单盲盒」环节，在Encore时随机抽出冷门神曲，令乐迷充满惊喜。相隔11年再踏红馆舞台，歌迷对A-Lin的演唱会渴望已久，她在宣传文案中表示20年说长不长、说短不短，所有都在转眼之间，回顾过往自己，看看现在的自己。20年来穿梭不同城市演出，A-Lin珍惜每一次唱歌机会，喜见乐迷在她的音乐中「找到了家」。



