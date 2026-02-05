6大《声秀》歌手Busking迎马年 冯熙燮自认心态大不同 柯雨霏预告近距离会歌迷

「新城．乐动区区Busking」将于2月8日（星期日）下午3时在黄埔天地船景街举行，适逢情人节与农历新年前夕，本地热门音乐比赛《声秀》三甲得主冯熙燮（Ryan）、柯雨霏（Ophelia）、胡子贝（Matt），将联同人气队友颖乔（Ziva）、陆卓谦（Jeffrey）、甄敏芳（Jenny），以一场喜庆与温情的街头音乐表演，与市民共迎马年，送上浓厚的新春祝福，众人将轮流献唱，以青春活力的歌声感染现场。

为演出积极备战

《声秀》冠军冯熙燮（Ryan）透露这是比赛后的首场Busking，他坦言如今站在台上的心态已大为不同：「以前系素人，依家系一位专业歌手，大家都认识，所以喺演出准备上会更细致。」他强调演出会注重感情投入，并透过精心编排的歌单与观众互动，务求让现场气氛持续高涨。胡子贝（Matt）亦为演出积极备战，他透露将献唱三首作品，更难掩兴奋之情表示：「可以有幸参加呢个活动真系好开心、好激动。」又透露正全力练习，务求以最佳状态回馈乐迷；至于柯雨霏（Ophelia）则分享今次Busking与以往不同之处：「观众系为咗听我唱歌而来，所以选歌方面可以比较根据自己嘅心情和喜好。」她非常期待今次与众多「星球朋友」同台演出，并能近距离接触支持他们的观众。

甄敏芳难掩期待

对于首次参与街头Busking，队员甄敏芳（Jenny）难掩期待之情：「好想体验一下喺香港街头表演嘅感觉，所以呢次真系觉得好兴奋同期待。」她透露在选歌上将尝试以往较少公开演唱的曲目，以展现不同风格。