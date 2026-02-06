Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭皓锋为还债带癌北上拼搏 肿瘤缩大半拒动刀丨独家

影视圈
更新时间：07:00 2026-02-06 HKT
发布时间：07:00 2026-02-06 HKT

55岁「TVB御用恶人」彭皓锋（Peter）三年前确诊直肠癌第三期，因肿瘤位置敏感，为避免永久造口而暂缓手术。他以自费疗法控制病情，肿瘤显著缩小，却因此背负沉重经济压力。健康稍稳后，他急谋工作，远赴云南拍短剧、接探店等各类工作，在抗癌路上同时奋力挣扎求生。采访：方骞平

彭皓大前年7月确诊直肠癌第三期，因未有手术计划，政府医院方面未安排进一步治疗，仅排期明年进行磁力共振检查。为紧密监控病情，他大约每半年便返回内地检验一次，追踪肿瘤变化。他庆幸道：「每次报告都显示肿瘤平均有缩细迹象。最近一次系旧年10月10日嘅检查，肿瘤只剩下2.8厘米，比起七个月前细咗2厘米。同前年1月最高纪录嘅8.8厘米相比，已经缩细咗一大半。」

虽然肿瘤持续变小，但仍紧附肛门位置。即使将来进行手术，造口可能性依然极高。他担忧道：「最担心手术后出现各种变化同枝节，无法保证能够成功接驳返。所以宁愿经济负担大啲，每月花费2至3万元食保健品，继续用自己嘅方法抗癌。」病情趋向稳定，令他稍感宽：「连医生都惊讶问我：『你做过啲咩嚟？』我答医生：『当我好彩啰。』」他坦言，无人能保证癌症可完全治愈，只要没有恶化便已心满意足：「最紧要保持正能量，同佢做朋友，唔好成日谂住佢。有时谂得多都冇用，最唔好担心未发生嘅事。不过以前真系好担心，最惊肿瘤会越来越大。𠵱家戒口都松懈咗少少，可以食食少少饭。」

担心被诱骗去KK园

健康状况回稳，彭皓锋随即复工，除最近上中山拍网剧外，去年5月更远赴云南西双版纳拍摄内地短剧《暗处》：「套剧刚播出反应甚佳，剧中一改往日奸角形象，饰演正直警察。」谈及接拍原因，他解释道：「当时3月检查发现肿瘤持续缩细，健康状况应付到工作。而且开工时专注，『便意』反而较低，唔使频频去厕所。」他笑言：「最好笑系我太太，佢惊我遇上求职骗案，被人诱骗去KK园区，特登买晒定位追踪器畀我。」他承认自己亦有少许担心，但由于介绍人相识多年，值得信任，加上剧情需要赴云南拍摄，才决定接下：「我做定心理准备，唔会胡乱上车。有咩事大不了跳车！」他透露此次片酬不算特别：「但停工咗年几，始终要做嘢。要食饭、要食药，仲要揾钱还债嘛。所以而家连探店工作都接埋。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
17小时前
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
9小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
20小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
23小时前
TVB「御用强奸犯」离巢6年暴瘦成「人干」 近况曝光惊变侧田网民忧心健康
TVB「御用强奸犯」离巢6年暴瘦成「人干」 近况曝光惊变侧田网民忧心健康
影视圈
8小时前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
15小时前
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
影视圈
10小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
17小时前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
15小时前