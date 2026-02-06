彭皓锋为还债带癌北上拼搏 肿瘤缩大半拒动刀丨独家

55岁「TVB御用恶人」彭皓锋（Peter）三年前确诊直肠癌第三期，因肿瘤位置敏感，为避免永久造口而暂缓手术。他以自费疗法控制病情，肿瘤显著缩小，却因此背负沉重经济压力。健康稍稳后，他急谋工作，远赴云南拍短剧、接探店等各类工作，在抗癌路上同时奋力挣扎求生。采访：方骞平

彭皓大前年7月确诊直肠癌第三期，因未有手术计划，政府医院方面未安排进一步治疗，仅排期明年进行磁力共振检查。为紧密监控病情，他大约每半年便返回内地检验一次，追踪肿瘤变化。他庆幸道：「每次报告都显示肿瘤平均有缩细迹象。最近一次系旧年10月10日嘅检查，肿瘤只剩下2.8厘米，比起七个月前细咗2厘米。同前年1月最高纪录嘅8.8厘米相比，已经缩细咗一大半。」

虽然肿瘤持续变小，但仍紧附肛门位置。即使将来进行手术，造口可能性依然极高。他担忧道：「最担心手术后出现各种变化同枝节，无法保证能够成功接驳返。所以宁愿经济负担大啲，每月花费2至3万元食保健品，继续用自己嘅方法抗癌。」病情趋向稳定，令他稍感宽：「连医生都惊讶问我：『你做过啲咩嚟？』我答医生：『当我好彩啰。』」他坦言，无人能保证癌症可完全治愈，只要没有恶化便已心满意足：「最紧要保持正能量，同佢做朋友，唔好成日谂住佢。有时谂得多都冇用，最唔好担心未发生嘅事。不过以前真系好担心，最惊肿瘤会越来越大。𠵱家戒口都松懈咗少少，可以食食少少饭。」

担心被诱骗去KK园

健康状况回稳，彭皓锋随即复工，除最近上中山拍网剧外，去年5月更远赴云南西双版纳拍摄内地短剧《暗处》：「套剧刚播出反应甚佳，剧中一改往日奸角形象，饰演正直警察。」谈及接拍原因，他解释道：「当时3月检查发现肿瘤持续缩细，健康状况应付到工作。而且开工时专注，『便意』反而较低，唔使频频去厕所。」他笑言：「最好笑系我太太，佢惊我遇上求职骗案，被人诱骗去KK园区，特登买晒定位追踪器畀我。」他承认自己亦有少许担心，但由于介绍人相识多年，值得信任，加上剧情需要赴云南拍摄，才决定接下：「我做定心理准备，唔会胡乱上车。有咩事大不了跳车！」他透露此次片酬不算特别：「但停工咗年几，始终要做嘢。要食饭、要食药，仲要揾钱还债嘛。所以而家连探店工作都接埋。」