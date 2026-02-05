马贯东盼协助流浪猫狗觅第二个家 开宠物美容学校获圈中好友支持丨独家

TVB小生马贯东早前在珠海开设宠物美容学校，身为爱猫之人的他，过去一年开始经营宠物美容事业，入伙拍档的宠物美容中心，拓展演员以外的副业。早在入行前，马贯东已接触宠物美容行业，但原来他曾经对毛孩有过敏反应，直至多年前在某一间舖头遇上爱猫肥波，玩了半个钟都没有敏感反应，结果任性地将他带回家。又指因做演员，觉得养猫较适合自己。文：李文伟、图：朱伟彦



马贯东指肥波小时候多病痛，容易肚疴，尿道炎及皮肤病等，随着猫猫长大，身体健康了脾气也减少了，更是他社交媒体上的宠儿之一。现在马贯东的毛孩成员已多达4名，除了照顾家中多位毛孩，他过去半年开始了宠物美容事业，协助更多人打理主子的卫生和健康，这份爱心与耐性亦非常强大，「当时因为钟意但未有时间去养，所以选择了做宠物美容，去玩其他人的猫猫狗狗，做了一阵子便好任性地进修文凭课程，除了基本美容技能，最重要学会有甚么步骤令猫狗们可以保持情绪稳定。」马贯东开展副业的消息一出，不少圈中好友带了星级毛孩造访支持，令他得到不少接触不同猫狗的机会，「狗之中最难应付是柴犬，每只性格不同，若果不喜欢便会反抗甚至会咬你！」不过他亦遇过非常乖巧的柴犬，便是张曦雯的爱犬Nala，至于猫猫，几乎都要两个人合作才能顺利完成美容。

有意拓展分店

虽然过着每日与猫狗「搏斗」的过程，但充满爱心的马贯东，对于这门事业有更多计划与憧憬，除了刚开设的海外宠物美容学院，他更有意拓展到更大的店舖及分店，「针对按摩和保健方面拓展，帮狗狗放松肌肉、红外线筋膜设备等，所以自己都需要继续去进修。」除此之外，他亦希望能接收更多流浪猫狗，协助他们寻到第二个家，「我们都有和机构合作接收猫狗，帮助比较怕人的猫狗进行脱敏训练，令到他们放下戒心，接受新家人的照顾，帮助牠们早日找到家。」