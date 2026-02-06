30岁力捧小花突晒卧病照留「再见啦」 网民担忧涌入关心结局神反转

30岁戴祖仪近年备受TVB力捧，不仅在综艺节目《寻欢作乐的姐姐》中表现亮眼，其演出的新剧《非常检控观》亦备受期待，可谓电视曝光率极高。但戴祖仪昨日（5日）突然在社交平台上载身处医院的照片，引发网民关注和忧虑。

戴祖仪微笑自拍

戴祖仪公开的一张自拍照，见到她身穿蓝色病人服，半躺在病床上，手背明显可见插著静脉输液管。戴祖仪望向镜头，脸上挤出一丝微笑，但略显苍白的脸色和身旁的医疗仪器，而另一张照片更见到戴祖仪双目紧闭。

戴祖仪在帖文下留言：「再见啦！」又表示：「希望来世你的善良能够带点锋芒，不会再遇到背叛你信任的人。」留言令人感到不安，多位网民送上关心：「你入咗院呀！冇乜事吖嘛？」也有人祝戴祖仪早日康复。

戴祖仪演技逼真

其实戴祖仪上载的照片，是其新剧《非常检控观》的拍摄花絮，戴祖仪所饰演的「范小禹」在剧中昏迷，戴祖仪的逼真「演出」，成功骗倒一众网民，闹出入医院惊魂。

