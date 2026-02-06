Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

30岁力捧小花突晒卧病照留「再见啦」 网民担忧涌入关心结局神反转

影视圈
更新时间：14:00 2026-02-06 HKT
发布时间：14:00 2026-02-06 HKT

30岁戴祖仪近年备受TVB力捧，不仅在综艺节目《寻欢作乐的姐姐》中表现亮眼，其演出的新剧《非常检控观》亦备受期待，可谓电视曝光率极高。但戴祖仪昨日（5日）突然在社交平台上载身处医院的照片，引发网民关注和忧虑。

戴祖仪微笑自拍

戴祖仪公开的一张自拍照，见到她身穿蓝色病人服，半躺在病床上，手背明显可见插著静脉输液管。戴祖仪望向镜头，脸上挤出一丝微笑，但略显苍白的脸色和身旁的医疗仪器，而另一张照片更见到戴祖仪双目紧闭。

相关阅读：游嘉欣频NG惹吴若希戴祖仪不满崩溃洒泪 《寻欢作乐的姐姐》镜头后起风波丨独家

戴祖仪在帖文下留言：「再见啦！」又表示：「希望来世你的善良能够带点锋芒，不会再遇到背叛你信任的人。」留言令人感到不安，多位网民送上关心：「你入咗院呀！冇乜事吖嘛？」也有人祝戴祖仪早日康复。

戴祖仪演技逼真

其实戴祖仪上载的照片，是其新剧《非常检控观》的拍摄花絮，戴祖仪所饰演的「范小禹」在剧中昏迷，戴祖仪的逼真「演出」，成功骗倒一众网民，闹出入医院惊魂。

相关阅读：《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
影视圈
5小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
7小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
1小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 10:50 HKT
药倍安心︱「吹哨者」郑曦琳被警方拘捕 涉披露个人资料
01:58
药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文
社会
2小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
16小时前