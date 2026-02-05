古天乐日本出碟震撼重回乐坛  3月上架黑胶碟售价逾600港元  香港粉丝暴动：开埋签唱会由头唱到尾

古天乐近期凭《寻秦记》电影版红遍中、港，但经过《九龙城寨之围城》于日本上映后，电影中的各位猛男影星都人气急升，早前林峰就曾部署于日本开演唱会，惜最后因为各种因素延期。于电影中演「龙卷风」的古天乐，宣布其一张新曲加精选唱片将于3月于日本上架，入面有齐和林峰合唱新版《天命最高》，亦有经典如《男朋友》《今期流行》和《像我这一种男人》等，一众香港古迷都大声叫好，希望尽早可以于香港买到这张唱片。

古天乐新碟3月于日本上架

这张「Back To The Past」精选唱片，将于日本3月6日出售，当中分CD和黑胶两款售卖，CD价钱为7,090日元，而黑胶则卖12,290日元，即约353元和611港元，相关的资讯都可以在Tower Records的网页中找到。这张唱片的封面的设计甚有价调，以深红色为底色，配合古天乐穿起黑色皮褛的模糊侧面，虽然简单但却型格十足。

相关阅读：寻秦记丨古天乐透露票房好考虑拍续集 被宣萱扭耳按头抢答古妈问题 要求以后一齐做访问

古天乐新碟包括合唱版《天命最高》

曲目方面，除了大热的合唱版《天命最高》，以及数首家传户晓的大HIT歌外，还有跟刘德华合唱的《兄弟不怀疑》，跟谢安琪合唱的《(一个男人) 一个女人 和浴室》，亦有和古巨基翻唱张国荣的《当年情》，亦有旧歌如《天真》、《Mr. Cool》和《吻得到 爱不到》，古天乐的香港粉丝都对这张唱片十分期待，于社交网疯狂留言：「最好开埋签唱会！我会由头唱到尾！」、「我都劲钟意<吻得到 爱不到>!!!!」、「好期待！！！我爱豆出碟！！！」、「我谂香港迟啲应该会有」。

相关阅读：古天乐罕晒家庭照为古妈妈庆祝生日 传统「木口木面」影相因一原因失败