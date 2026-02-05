Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天乐日本出碟震撼重回乐坛  3月上架黑胶碟售价逾600港元  香港粉丝暴动：开埋签唱会由头唱到尾

影视圈
更新时间：21:52 2026-02-05 HKT
发布时间：21:00 2026-02-05 HKT

古天乐近期凭《寻秦记》电影版红遍中、港，但经过《九龙城寨之围城》于日本上映后，电影中的各位猛男影星都人气急升，早前林峰就曾部署于日本开演唱会，惜最后因为各种因素延期。于电影中演「龙卷风」的古天乐，宣布其一张新曲加精选唱片将于3月于日本上架，入面有齐和林峰合唱新版《天命最高》，亦有经典如《男朋友》《今期流行》和《像我这一种男人》等，一众香港古迷都大声叫好，希望尽早可以于香港买到这张唱片。

古天乐新碟3月于日本上架

这张「Back To The Past」精选唱片，将于日本3月6日出售，当中分CD和黑胶两款售卖，CD价钱为7,090日元，而黑胶则卖12,290日元，即约353元和611港元，相关的资讯都可以在Tower Records的网页中找到。这张唱片的封面的设计甚有价调，以深红色为底色，配合古天乐穿起黑色皮褛的模糊侧面，虽然简单但却型格十足。

相关阅读：寻秦记丨古天乐透露票房好考虑拍续集 被宣萱扭耳按头抢答古妈问题 要求以后一齐做访问

古天乐新碟包括合唱版《天命最高》

曲目方面，除了大热的合唱版《天命最高》，以及数首家传户晓的大HIT歌外，还有跟刘德华合唱的《兄弟不怀疑》，跟谢安琪合唱的《(一个男人) 一个女人 和浴室》，亦有和古巨基翻唱张国荣的《当年情》，亦有旧歌如《天真》、《Mr. Cool》和《吻得到 爱不到》，古天乐的香港粉丝都对这张唱片十分期待，于社交网疯狂留言：「最好开埋签唱会！我会由头唱到尾！」、「我都劲钟意<吻得到 爱不到>!!!!」、「好期待！！！我爱豆出碟！！！」、「我谂香港迟啲应该会有」。

相关阅读：古天乐罕晒家庭照为古妈妈庆祝生日 传统「木口木面」影相因一原因失败

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
8小时前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
5小时前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
6小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
13小时前
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
8小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
9小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
11小时前
02:34
龙虾湾谋杀案｜62岁案件主谋隐姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被发现行踪
突发
3小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
9小时前