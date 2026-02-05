Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张宝儿亲解「虎妈」风波 身教「袁咕碌」认错道歉 赞囝囝自理能力高善于表达自己

影视圈
胡曦文（Christy）的新店今日（5日）举行开幕活动，一众圈中好友胡定欣、王君馨、张宝儿与大仔「袁咕碌」、周吉佩夫妇等出席支持。胡曦文笑言两星期内开设两间新铺，颇为辛苦，又要学习画图、AI及电脑，但认为辛苦好值得，不过投资数字不透露。身为「袁咕碌」契妈的胡曦文，笑言刚才第一次听到对方好清晰叫她做契妈，以前自己好恨做妈妈，不过现在享受工作，又自嘲年纪大，宁愿跟别人的子女玩。

以认真态度方法教导儿子

张宝儿对于在社交网分享自己第一次与2岁「袁咕碌」有拗橇片段，引来网民讨论认为她是「虎妈」。 张宝儿否认情绪激动，又解释只是想分享以认真态度方法教导儿子，以及修复关系方法，就如大人做错事也要道歉，作为妈妈的她，认为身教好重要。谈到可有为大仔学业上铺路，张宝儿表示大仔现在于传统幼稚园就读，大赞对方自理能力高，亦善于表达自己。

