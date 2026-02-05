Marf亲填英文歌词展才华  新歌剖白恋上木头人

COLLAR 成员邱彦筒（Marf）将于下月22日举办出道后首场个人演唱会《Nights like this Live 2026》。她近期除了密集排练，亦同步筹备新作，昨日推出年度首支单曲〈木木木〉。歌曲以「木头人」为题，描绘与不解风情的对象恋爱的故事。今次作品最大亮点，是Marf首度参与作曲及填词，展现了全方位创作力。

力求完美亲创曲词

Marf此次参与度极高，不仅与音乐人滴烫Diiton共同作曲，更亲自填写英文歌词部分，中文词则交由词人王乐仪操刀。集曲、词、唱于一身的 Marf 坦言极具挑战：「今次歌曲最大特点系我有份参与作曲同英文填词，第一次Official填词，最大挑战系一次过负责晒咁多嘢，已经听呢首歌听咗好多Version，好难以第三者角度去听，需要其他人嘅耳仔帮手，为呢首歌畀意见。」

灵感源于生活

被问到〈木木木〉的创作灵感，Marf分享：「歌曲主题围绕『木头人 Wooden Boy』。创作呢首歌，基于坊间成日都话啲男仔好似『成碌木』咁，所以就令我幻想到，如果同『一碌木』谈恋爱，呢个恋爱故事又会系点呢？」她将日常观察转化为创作，构筑出充满想像的音乐情境。

个唱融入音乐剧

距离演唱会仅余约一个月，Marf 透露准备工作已如火如荼：「已经安排晒每日嘅schedule，每一日会排咩歌、有咩Dancers会出现，而演唱会所有服装都倾得得七七八八。」此次演出将特别加入音乐剧元素，她解释：「我觉得人生如果系一个Musical嘅话都会好正，所以我都好想趁呢个机会私心加一part，虽然呢part对于我嚟讲系一个几大嘅考验，不过我真系好钟意，希望会做得最好。」至于农历新年安排，Marf表示将在排练中度过：「新年总有啲时间留返比屋企人嘅，但主要排练中度过，都唔紧要啦，因为可以有一班伙伴同dancers 陪伴，所以都OK！」