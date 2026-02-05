Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

28岁潘静文怕「摄灶罅」恨嫁 被麦玲玲批歌唱事业麻麻感失望

影视圈
更新时间：21:45 2026-02-05 HKT
发布时间：21:45 2026-02-05 HKT

潘静文今日（5日）在将军澳电视城宣传贺年节目《一马当先行大运》，节目中，跟随麦玲玲师傅到深圳滑雪，四出觅食，拍完节目后，潘静文笑称︰「我肥了不少，正考虑是否需要添置新裙、新裤。」

撞车犹有余悸

问到麦玲玲可有赠言？潘静文称有问过师傅，「我能否嫁到好老公？」不过对方没有正面回答，问她是否恨嫁？潘静文指入行时22岁，时间瞬间流逝，「现在28岁，我怕『摄灶罅』，哥哥早前结婚，十分幸福开心呢！」而事业上，师傅提点她多拍片并经营网上频道，惟指歌唱事业一般，潘静文听到这番话感到失望，「我会努力一些，坚持下去的！我最钟意唱歌，这团火一直存在。」

此外，潘静文透露昨日甩「P牌」，她忆起︰「考到车牌个多月后，要为车胎打气，便驶到观塘油站，同时赶时间前往彩排，离开时不小心碰到油站的指示牌！」虽然油站不用她赔偿，「她的座驾损毁严重，前后两道车门也要更换，花了万多元去维修！每次到观塘我也有阴影！」

