金多宝丨Edan为新戏暴食增肌：本身有八嚿 金燕玲难忘失重心倒地撞到头

影视圈
更新时间：20:15 2026-02-05 HKT
发布时间：20:15 2026-02-05 HKT

导演翁子光首部贺岁喜剧电影《金多宝》，由金燕玲、钟雪莹、MIRROR成员吕爵安（Edan）、李尚正、杨诗敏（虾头）及小演员李铠霖主演，以「嫲嫲」金燕玲为首的一家五口因「新春金多宝中咗但无买」，爆发温情又搞笑的故事。金燕玲笑言农历年会买金多宝，若中奖即出钱为翁子光开戏，支持电影业，希望今次贺岁片成功。文：邝芷莹 图：谭志光

提议若队长请假由李尚正顶档

戏中Edan要骚肌，他指获通知到拍摄时间好短，操身形时间不多，但今次演场记不需太大只，笑说：「我本身有八嚿(肌肉)，专登食好多嘢，如果唔系无说服力！」李尚正的角色年青时是偶像，他笑言不时向Edan取经，提到年青版由MIRROR队长Lokman（杨乐文）演，提到不如叫经理人花姐让他加入MIRROR，Edan闻言即提议若队长请假，由李尚正顶档，李尚正也笑说：「推介吓，大家咁熟！」

金燕玲会做失智症检查

金燕玲笑言与一众年轻演员合作很惊喜，爆拍摄一幕救孙女而被车撞戏份时发生意外，失重心跌在地撞到头，工作人员冲过来扶我，佢哋话只想垫住我伤口晤好磨住个地下，最后都慢慢扶起我去隔离路边。我问导演有无拍到架？人哋仆到咁样。佢话：『非常之迫真！立即去医院。』，好彩无事。」谈到戏中患失智症，她坦言会做失智症检查，觉得两度患癌是上天预告要善用时间，也提醒大家注意。

