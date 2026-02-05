MC梦被保安部公开3女子入豪宅片段 疑涉非法性交易退出公司

韩国知名饶舌歌手及音乐制作人MC梦继早前被爆出与公司高层车佳媛发展不伦恋后，再被爆住所变淫窟！一名娱乐记者金成名近日在自家频道，大爆MC梦疑似嫖妓的影片，豪宅升降机闭路电视清楚拍下3名女性在一名男子的陪同下，进入MC梦的家，据指3名女子都是在声色场所工作，她们约于晚上11点抵达MC梦的豪宅，令人质疑他涉及非法性交易。

「大楼好像有性交易」

据称该大楼的住户早就受不了，数次向大厦保安投诉「我们大楼好像有性交易」，大楼管理部门为了配合调查把闭路电影画面公开。MC梦向媒体澄清，当晚是与熟人聚餐并举办小型红酒派对，强调：「她们在酒吧工作，不代表都从事性交易。」不过，随著记者不断追问，据传MC梦默认性交易嫌疑一事，并主动提出退出所属公司One Hundred。民众要求相关单位介入调查，对此，MC梦目前暂时正式回应。

MC梦屡被爆丑闻，去年，他突然遭所属公司One Hundred解除职务，随后被传与公司共同代表车佳媛发展婚外情，双方皆予以否认。而较早之前，他被爆料疑似非法取得精神安眠药「唑吡坦（Zolpidem）」，录音档中，一名前经理人表示MC梦透过他取得药物，并暗示公司内另一相关人士对处方药物细节更加熟悉。对此，MC梦最初称录音档可能为伪造，否认违法行为，但后来又承认「可能曾使用剩余药物」。