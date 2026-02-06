75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生

现年75岁的「传奇影后奇女子」刘晓庆，虽然已年过七十，但无论是外貌、心态还是体能，都完全不像一位古稀之年的长者。近日她再度成为新闻焦点，继去年6月之后再次传出死讯，刘晓庆以特别方式辟谣；之后更盛传她有8个男朋友，刘晓庆上到节目不但没有否认，更直指「8个男友实在太少了」，「奇女子」果然是名不虚传，极富女王风范。

刘晓庆再传死讯

近日内地网络平台突然疯传「刘晓庆凌晨病危」的噩耗，引发大量粉丝担忧。然而，消息传出仅两小时，刘晓庆本人便在社交媒体上载了一张在横店片场刚游泳完毕的自拍，发尾仍然是湿的，以幽默的方式轻松打破谣言；而去年6月她已经传过死讯，刘晓庆当时就表示：「我又死一次吗？」，完全没有动怒。

刘晓庆：8个男友太少

除了健康状况，刘晓庆丰富的感情生活也向来是外界焦点。对于早前传出她有8个男友的说法，她非但没有生气，更在综艺节目《主咖和Ta的朋友们》上正面回应：「八个男朋友你们觉得多吗？我觉得太少了！」

刘晓庆仍拥高颜值

在节目中，刘晓庆的最新状态令人惊讶，虽然已经75岁，不过她仍然拥有高颜值，完全不似已年过古稀。她解释，在八、九十年代，「有几万个男人都说是我的男朋友」，相比之下现在只剩八个实在不多。她还顺势调侃节目组：「我也很想知道我那八个男朋友到底是谁，节目组能不能帮我请来见见？」高EQ的回应引爆全场笑声。事实上，刘晓庆曾澄清自己是个「不会乱来」的人，但她从不避讳谈论爱情。

刘晓庆拒绝年龄焦虑

在节目中，刘晓庆直言社会过度聚焦在年龄上是「一种落后观念」。她举例说：「75岁的法国人仍能谈恋爱」，认为年龄只是数字，不应成为人生的限制。为了证明自己心境与身体同样年轻，她霸气地宣告：「身体可是黄昏恋的本钱，我这本钱充足得很！」她透露，自己至今仍维持每天晨跑8000步、游泳的习惯，甚至能倒立5分钟，骨密度高达同龄人的172%，体力惊人。

刘晓庆曾3次离婚恋过伍卫国

敢爱敢恨的刘晓庆一生曾4次结婚，有传她跟第4任丈夫王晓玉已经离婚，有爆料指她近年多次拍拖，当中对象不乏小鲜肉。她曾在访问中表示，结婚需要想清楚，不能随便。除了四段婚姻，她与70年代TVB当红小生伍卫国的一段情亦是轰轰烈烈。二人一度谈婚论嫁，可惜最终分手收场，但伍卫国多年后仍表示，若当年要结婚，对象必定是刘晓庆，足见其魅力。