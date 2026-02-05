曾展望自爆分房瞓避免奉子成婚 拖叶蒨文北上开骚「咀嘴」被批过度放闪

曾展望（GM）与叶蒨文双双宣传贺年节目《一马当先行大运》，两人在拍摄期间到龙母庙摸龙床招运，堪舆学家李丞责笑指有添丁之意，GM即指二人是分开睡，叶蒨文表明未想添丁。二人又回应广州表演「咀嘴」被批过度放闪，全因现场气氛高涨，盛情难却。

盛情难却公开亲密

曾展望、叶蒨文、林智乐、潘静文、胡敏芝与堪舆学家李丞责及麦玲玲昨天为新春贺年节目《一马当先行大运》宣传。叶倩文称，拍摄期间与GM到龙母庙摸龙床招运。李丞责戏弄她指，在龙母庙摸龙床是有添丁之意。GM即表示，自己与叶蒨文是分房睡。叶蒨文则表明未想添丁，强调摸龙床不单有添丁寓意，还有平安、吉祥等意思，她现在只想要平安、吉祥，因为自己正为事业冲刺。

问到GM为何强调分房睡？他笑指，现在大家专心工作，跳过添丁步骤就没有意外了，记者追问，若出现「意料之外」的事会否结婚？他斩钉截铁说不会有可能：「因为有预谋，而且有计划。」叶蒨文却表示，不知道他的计划内容。追问师傅可有预测二人会否奉子成婚？叶蒨文表示没有，但有求签，签文提示她要把握机会。

对于近日两人到广州举行音乐会期间咀嘴放闪，但有网民不受落，狠批他们过度放闪感到难顶，GM解释因为主题是《Share Me Your Love》，故情不自禁；叶蒨文则指现场气氛高涨，大家起哄叫锡锡，她也没有想到事情那么复杂，只感到盛情难却。至于有网民大赞GM唱歌好听，他多谢赞赏，只希望自己的表演没有失礼，他知道有些观众要驾驶5、6小时车程到现场。

迟些两人会出席情人节活动，问到会否再咀嘴？叶蒨文表示要看情况，GM说：「其实冇所谓，如果情侣之间冇呢啲亲密举动会更奇怪。」