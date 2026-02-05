52岁「陈奕迅旧爱」喜欢小孩公开生育计划 曾发现子宫满布肌瘤冒险高龄诞子

曾与陈奕迅传绯闻的杨千嬅前日（3日）度过52岁生日，在社交网分享夫妻合照，与老公丁子高公开放闪。而早前杨千嬅曾因古巨基年过半百再做爸爸，被问到已育有一子Torres的她，会否步后尘再做妈妈。杨千嬅当时坦言：「我再生育机会好低啦」。

杨千嬅帮朋友凑B

杨千嬅自言过往做歌手追梦的路太辛苦，又耗费大量心力，令到自己「个人好虚」。杨千嬅认为现时最重要是养生，以及教好儿子，虽然自己很喜欢小朋友，但宁愿帮朋友凑B：「以我医护知识同钟意小朋友，我可以帮人凑得好好。」

相关阅读：天后私下真实人品大爆料！被千万票房电影功臣揭饭局上举动 目击过程大呼「黐线」

事实上，杨千嬅早年亮相内地节目《妻子的浪漫旅行3》担任嘉宾时，曾剖白当年陀B的惊险经历。杨千嬅在节目中跟主持李娜谈受生育计划，坦承已有一子，仍希望可以再做妈妈，却因曾有子宫肌瘤，未敢冒险再怀孕。

杨千嬅38岁怀第一胎

杨千嬅忆述怀第一胎时已经38岁，做身体检查后，发现有子宫肌瘤，约20粒纤维瘤，并不适合怀孕。但因为想成为母亲，因此与老公丁子高商量后，决定生下来。杨千嬅提到在孕育过程中，子宫肌瘤伴随腹中胎儿长大，当时她曾考虑流产，最终决定剖腹手术。

杨千嬅放弃诞第二胎

杨千嬅表示冒生命危险诞仔：「孩子生下来后，鼻子有一点瘀青，医生称接生时曾非常危险，因子宫内充满了长大的肌瘤，要拔开肌瘤，才找到孩子的头，在夹出孩子的过程中，可能碰到了孩子。」杨千嬅与丁子高对儿子十分疼锡，虽然一直想为Torres添弟妹，无奈身体不行：「考虑到高龄对孩子影响不好，还是放弃了。」

相关阅读：杨千嬅家人激罕齐露面！前教师爸爸白西装撑囡囡开演唱会 神秘胞弟有文青feel