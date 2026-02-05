Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《寻秦记》Plus+多元宇宙版震撼登场 港澳票房冲破8700万

影视圈
更新时间：17:45 2026-02-05 HKT
发布时间：17:45 2026-02-05 HKT

由古天乐总监制，邓维弼监制，吴炫辉与黎震龙执导，古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名领衔主演的电影《寻秦记》，自去年12月31日上映以来反应热烈。截至今年2月4日，电影在港澳地区累积票房已突破8,700万港元，达87,464,735港元，正式荣登历年香港电影港澳票房第四位！

限时回馈赠万张半价券

为答谢观众支持，并迎接即将在香港院线上映的《寻秦记》Plus+ 多元宇宙版，电影团队推出限时回馈活动。2月6日至2月10日一连五天，观众于香港戏院购买《寻秦记》电影戏票，即有机会获得《寻秦记》Plus+ 多元宇宙版半价优惠券一张，名额共10,000张，先到先得。

全新角度延伸项少龙传奇

多元宇宙登场：全新角度延伸项少龙传奇
《寻秦记》Plus+ 多元宇宙版以多元宇宙概念为基础，从不同角度丰富原有故事世界，为观众带来更立体的观影体验，延续项少龙的传奇旅程。凭半价优惠券购票观看Plus+ 多元宇宙版，除可以半价购买一张正价戏票外，更可换取一张印有古天乐亲笔书写、以角色「项少龙」名义呈现之签名字款的「项少龙穿越电子签名版」，《寻秦记》Plus+多元宇宙版限量纪念戏票，极具收藏价值。电影团队期望透过活动，与观众一同穿越时空，见证天命的不同可能。

《寻秦记》演员力谷新春篇。
《寻秦记》演员力谷新春篇。
古天乐出席谢票场。
古天乐出席谢票场。
宣萱出手扭古仔耳仔造势。
宣萱出手扭古仔耳仔造势。
电影《寻秦记》港澳票房突破8700万。
电影《寻秦记》港澳票房突破8700万。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
5小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
8小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
10小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
5小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
6小时前
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
5小时前
直升机出动搜救。杨伟亨摄
00:40
屯门青山男子跌落山 一度抓紧树枝 直升机救起送院
突发
5小时前
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
6小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
8小时前