《寻秦记》Plus+多元宇宙版震撼登场 港澳票房冲破8700万

由古天乐总监制，邓维弼监制，吴炫辉与黎震龙执导，古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名领衔主演的电影《寻秦记》，自去年12月31日上映以来反应热烈。截至今年2月4日，电影在港澳地区累积票房已突破8,700万港元，达87,464,735港元，正式荣登历年香港电影港澳票房第四位！

限时回馈赠万张半价券

为答谢观众支持，并迎接即将在香港院线上映的《寻秦记》Plus+ 多元宇宙版，电影团队推出限时回馈活动。2月6日至2月10日一连五天，观众于香港戏院购买《寻秦记》电影戏票，即有机会获得《寻秦记》Plus+ 多元宇宙版半价优惠券一张，名额共10,000张，先到先得。

全新角度延伸项少龙传奇

多元宇宙登场：全新角度延伸项少龙传奇

《寻秦记》Plus+ 多元宇宙版以多元宇宙概念为基础，从不同角度丰富原有故事世界，为观众带来更立体的观影体验，延续项少龙的传奇旅程。凭半价优惠券购票观看Plus+ 多元宇宙版，除可以半价购买一张正价戏票外，更可换取一张印有古天乐亲笔书写、以角色「项少龙」名义呈现之签名字款的「项少龙穿越电子签名版」，《寻秦记》Plus+多元宇宙版限量纪念戏票，极具收藏价值。电影团队期望透过活动，与观众一同穿越时空，见证天命的不同可能。

《寻秦记》演员力谷新春篇。

古天乐出席谢票场。

宣萱出手扭古仔耳仔造势。

电影《寻秦记》港澳票房突破8700万。