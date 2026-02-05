Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

47岁朱孝天被F4「踢出局」颓废近况曝光 满脸白须衰老模样飘浓浓叔味

更新时间：18:00 2026-02-05 HKT
发布时间：18:00 2026-02-05 HKT

台湾组合F4去年难得合体，相隔多年举办演唱会，不过因演出前有指朱孝天因直播时衰多口，遭到F4踢出局，之后闹出不少风波。朱孝天近日又开直播，没料到因不修边幅的面貌，引起网民讨论。

朱孝天神情放松

已经47岁朱孝天近日在网上开直播，见到他穿上深蓝色上衣，左耳佩戴银色耳环，颈上挂有黑色有线耳机，打扮休闲。朱孝天坐在梳化望向前方，神情平静放松，与网民交流。不过朱孝天的鬓角及头发见到参杂明显白发，脸上的腮胡更呈现大面积花白色，尽现老态。

相关阅读：朱孝天遭售票平台反击「不实信息已进行取证」 深夜紧急改口道歉：情绪失控致言论失当

而朱孝天又在小红书上载办年货的影片，到昆明的年货市场闲逛，朱孝天穿上橙红外套边行边试食，一脸胡须的他，比起直播时看起来精神。不少网民对其新形象感到惊讶：「为甚么不刮胡子」、「头发胡子都白了」。

朱孝天走贴地路线

另有网民觉得朱孝天似乎不想标榜艺人身份，走贴地网民路线：「生活化自己」、「也可能为了防止一眼认出吧」。对于网民对其外貌变化的关注，朱孝天留言：「不知道大家为甚么这么关注这个胡子？」又解释自己并非刻意留须：「这胡子也就是半个月以来没有刮。」

相关阅读：朱孝天拍片回应被踢走变F3 拒绝对方3个要求被切断联系 望对手高抬贵手不要继续抹黑

