胡定欣离巢问过另一位视后？老公支持先往外闯再造人 拒合体丈夫参与真人骚：唔会畀佢做

胡定欣昨日趁立春于社交网再投下「震撼弹」，突然宣布正式离巢邵氏。今日（5日）她出席胡曦文（Christy）的新店开幕活动。对于离巢卲氏，胡定欣透露去年年尾已完约，过去一年比较专注内地工作，四月将会在珠海举行音乐会，本身喜欢唱歌的她，坦言若然拍剧的话就没有时间，反而回复自由身则可以尽情做自己喜欢的事。

胡定欣离巢问胡杏儿意见

谈到可有计划自组公司，胡定欣坦言离巢不久，需要慢慢调整自己的工作安排，也有思考将来工作模式如何，毕竟20年在一间公司下工作，所以跳出来去发展会有好多心理上要调整，又指好友胡杏儿多年前到内地发展，虽然成为人母，仍然勤力工作，离巢也有找对方倾计听取意见。

相关阅读：胡定欣离巢丨盘点「未离巢视后」惊爆只余4人 2人屡传约满去向成谜 78岁汪明荃成中流砥柱

胡定欣离巢获朋友支持

她说：「我自己唔会好急去作决定，觉得唔系主要签唔签一间公司，而系同乜嘢人合作，睇下有乜火花出嚟！」胡定欣笑言昨日立春，则选择了这个时候公布离巢，觉得是新开始，亦收到不少人传讯息表示支持她。

胡定欣：生小孩并非首要想法

谈到可会计划「造人」先，胡定欣笑言热爱自己的工作，虽然已婚，但生小孩并非首要想法，老公亦好支持她向外闯睇下个世界。谈到可会考虑雪卵，胡定欣笑言工作行先，顺其自然，又指暂时未有公司跟她招手，现在较专注重工作内容，也不会分地区而工作。

胡定欣拒跟老公上真人骚

谈到老公可会投诉她工作繁忙，她表示老公不会投诉，反而有时到外地工作老公也会陪她。问到可会尝试跟老公参与真人骚，胡定欣笑说：「100%唔会！我都唔会畀佢做，佢喺背后默默支持我就得啦！」谈到「胡说八道」好姊妹相继离巢，问到可会计划再度合体拍摄旅游节目，胡定欣笑说：「我哋倾呢样嘢！欢迎大家揾我哋「胡说八道」，希望2026年有机会合体。」

相关阅读：两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区