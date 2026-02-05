Jeremy没有八卦Edan结婚计划 恭喜Stanley订婚未知会否做兄弟 谈与商台「破冰」：feel唔到有冰嘅出现

李骏杰（Jeremy)今日（5日）到又一城出席新年宣传活动，吸引了大批粉丝到场支持。农历新年期间Jeremy放假，由于每年也是队友Edan(吕爵安）带他去拜年，所以拜年仍有待安排，但新年期间有时间也会来商场逛逛展览，享受一下新年气氛。他透露，现正努力制作新歌，过几天便拍摄MV，将于月尾推出一首全新快歌 。问到Edan可有透露结婚计划？他说：「唔知道，好少八卦佢嘅事，都唔想问太多，始终系私人事。」

Stanley订婚后出现脱粉潮

队友邱士缙（Stanley）宣布与女友李炘颐（Alina）订婚 ，Jeremy恭喜对方，自己就像见证着他们2人行到这一步，在《全民造星》时，2人只是刚一起不久，这是很好的结果。不过，Jeremy暂时未知会否做兄弟，还要看对方的需要，而且也未知道他们的婚期。对于Stanley宣布订婚后出现脱粉潮？Jeremy感到，在追星角度对于粉丝是很大消息，未必每个人即时消化到，有不同情绪也很正常，但说到尾大家都是很爱Stanley，亦见到很多粉丝衷心祝福他，而且关系不会那么容易便断，他会做多些事交出好好成绩表答谢粉丝。

MIRROR太忙碌

对于有指所属公司与商台「破冰」，Jeremy 笑称，根本不知道冰在哪里，一直很好奇为何有这些事情存在，可能是近期MIRROR太忙去不到接受访问，所以他完全感觉不到任何冰的出现，他解释，由于自己去年要举行演唱会，之后又要做团队及MAMA演出，加上自己去年尾没有派歌所以完全没有这感觉。

新手有小碰撞属正常

此外，姜涛被《东周刊》爆曾在「P牌」时撞车，问他可曾乘坐过姜涛的座驾？Jeremy带点投诉表示，姜涛经常说会戴他，但至今仍未发生，他说：「我经常说想试乘坐他驾驶的座驾，（你不害怕吗？）新手嘛！我过往驾驶时也曾试过在停车场撞到自己的车，新手有小碰撞也是正常，要有多些经验才会叻！」