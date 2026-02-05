Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anson Lo贴地孖大学同学Re-U 昔日Danso青涩样曝光

影视圈
更新时间：16:15 2026-02-05 HKT
发布时间：16:15 2026-02-05 HKT

MIRROR成员Anson Lo（卢瀚霆）早前与家人旅行散心，叉足电后，最近重投工作，除为首张个人专辑《KINGDOM》举行签唱会，又去录音室录制新歌，同时亦筹备拍摄MV，工作排到密密麻麻。而即使Anson Lo工作多忙，亦抽时间享受me time见朋友轻松一下，日前，他更贴地参与大学同学的聚会。

网民大赞难得

Anson Lo当年在香港城市大学修读工商管理学士（商业分析），后来醉心跳舞，放弃学位转投跳舞行业，成为跳舞导师，并参加《全民造星》成为MIRROR成员。日前，Anson Lo就跟大学同学re-u，有同学在社交网公开合照，相中见一行十人在家中聚会，枱面放满外卖pizza、donut等，戴上帽子的Anson Lo打扮causal ，并举起V字手势，展露出灿烂的笑容，全冇明星架子，与同学们玩得相当尽兴，同学写道：「三年一庄聚」。

而相片中，更见一张当年Anson Lo参与Danso与队友的大合照，样子相当青涩。网民都表示「当年Danso的Anson企出来已经吸引到所有人的目光」，更有不少人大赞Anson Lo作为乐坛顶流，依然会参与同学的聚会，实在难得。

