夜王｜黄子华年廿九率女公关落区答谢「老细」 正式海报及终极预告曝光

亿万票房导演吴炜伦继《毒舌大状》之后，再执导第二部贺岁力作《夜王》，铁定大年初一贺岁。「欢哥」黄子华为答谢一早买飞支持《夜王》的观众，决定年廿九率领一众演员落区到旺角，多谢各位购买年廿九优先场、初一门票的「老细」支持。

「世界艰难冇惊过」

电影公司今日发放正式海报及终极预告片，讲述华丽璀璨的东日夜总会表面纸醉金迷，暗地里却正面临前所未有的存亡危机。黄子华、郑秀文（Sammi）联同一众艳丽女公关王丹妮、廖子妤、杨偲泳、谭旻萱、李芯駖、林熙彤等，如何同心合力、上下一心，为守住东日拚搏到最后一刻。正如欢哥在预告中勉励下属所言：「世界艰难，但系我哋冇惊过……东日仲可以玩几耐，冇人知，但系如果真系要熄灯，我哋一定饮到最后！」更以一句「绝不投降！」为东日众人打下强心针。

吴炜伦上部作品《毒舌大状》把法庭变成战场，透过主角「林凉水」为社会不公发声，赢尽口碑与票房。今次《夜王》则以夜总会为舞台，邀得黄子华与郑秀文两位重量级演员首度合作主演电影，既要为观众送上笑声与娱乐，同时亦希望透过这个走向没落的行业，刻划东日夜总会这个小社群，在世代转变与经济逆风之下如何自处。这个题材与现今全球经济放缓、各行各业面对结业潮的处境不谋而合。

导演期望藉这个逐渐消失的行业、透过欢哥的口，向观众送上鼓励︰面对起起跌跌，只要继续「照行」，有一天终可笑到最后。导演坦言，希望《夜王》不单是一部贺岁喜剧，更是一出在低潮中仍然选择笑著前走的故事。