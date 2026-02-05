Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

30岁性感女神脸部二度灼伤恐怖伤势曝光 登非洲高山轻忽一事忧破相

更新时间：16:30 2026-02-05 HKT
发布时间：16:30 2026-02-05 HKT

30岁韩国「水弹女神」权恩妃拥天使脸孔、魔鬼身材，每年出席WATERBOMB音乐节，深受大批男粉丝追捧。近日权恩妃登上吉力马札罗山，却在旅途中忽略保护脸部，不慎导致脸上2度灼伤，权恩妃在社交平台曝光伤势，吓倒不少网民。

权恩妃放长假玩出事

权恩妃近日在IG限时动态公开脸上伤势，见到其脸部灼伤，权恩妃透露最近放长假，便到吉力马札罗山登山，没料到当地紫外线过强，导致脸部晒伤，其鼻及嘴唇更2度烧伤：「我每天都很勤劳擦药膏，好好地遮住，但随著时间过去，脸开始变黑，出现斑点还泛红。」

相关阅读：权恩妃Waterbomb解开上衣狂跳晒傲人上围   合体李时安热舞堪称「水弹女神」

权恩妃对自己意外灼伤，坦言亦吓一跳，见到伤势颇严重还不忘自我打趣道：「这看起来像是皮肤科的案例照片，但这真的是我的脸。」权恩妃又问网民是否被吓倒，同时又安慰粉丝：「现在已逐渐变好。」

权恩妃自拍报平安

权恩妃登上的吉力马札罗山位于非洲，海拔高达5895公尺，是当地最高山脉，因高海拔关系，山上空气稀薄又紫外线强，极易造成严重晒伤，容易引发皮肤红肿、疼痛，起水泡、发烧、脱水等症状。权恩妃回韩后火速睇皮肤科，治疗后曾晒自拍报平安：「回来了，我的鼻子！」

相关阅读：Ｕ-Kiss拍MV遇爆炸意外 基燮俊脸2度灼伤

