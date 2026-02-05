何家千金被ERROR成员大胆挑机 阿Dee：系咪睇唔起我哋呢啲穷人 193爆仲有一句说话劲尴尬

ViuTV节目《晚吹》系列一直深受年轻人欢迎，其中由邹凯光（滩叔）、郭嘉骏（193）及骆振伟（Thor）主持的《晚吹 - 男人乱讲嘢》，就以围绕男人的麻甩话题杀出血路。在最新一集「醉后武士」主题中，三位主持大谈醉酒经历，193（郭嘉骏）更即席大爆一位圈中「何姓」好友的酒后瘀爆事迹，矛头直指ERROR队友「Dee哥」何启华！

193爆「何氏宗亲会」瘀事

节目中，193分享了一件他简称为「何氏宗亲会」的爆笑事件。邹凯光笑指：「你唔系好多朋友姓何咋㖞！」他更冲口而出：「Dee！讲埋啲咁嘅嘢」，一句就令阿Dee何启华的身份呼之欲出！193续说，有次与「何姓朋友」到台湾旅行，晚上到卡拉OK消遣，同场还有一位来自澳门、家底超级丰厚的何家千金。193口中的「何姓朋友」为融入气氛、打破尴尬，就不停灌自己饮酒，193笑指：「佢想快啲追上进度，饮咗好多！」

阿Dee：你系咪睇唔起我哋呢啲穷人

结果，这位「何姓朋友」很快便醉得不清醒。到结帐时，超级富贵的「何小姐」正准备拿出信用卡埋单，这本是不成文的「行规」，大家亦很识趣地「扮睇唔到」。谁知，这位醉醺醺的「何姓朋友」竟突然英雄主义上身，冲出来与女方争结帐，更大声喝道：「我畀！你唔好同我争！」在旁的193见状哭笑不得，马上拉开他。但「何姓朋友」的情绪愈发高涨，更激动地对著富家女「何小姐」大叫：「你系咪睇唔起我哋呢啲穷人呀？」193笑言当时听到后，立即将他「扯走」，场面极度尴尬又搞笑。

Error成员保锜衰格「被离队」？

阿Dee醉问何家千金：使唔使兜埋你？

瘀事一浪接一浪，当大家离开卡拉OK等候电梯时，醉意正浓的阿Dee竟上前关心对方，向「何小姐」问出一句令全场爆笑的问题：「Call咗车未呀？使唔使兜埋你呀？」但其实楼下已有一架七人车在恭候「何小姐」。阿Dee酒醒后亦自知失态，觉得非常「羞家」。

