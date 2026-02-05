Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河正宇认爱车贞媛否认7月结婚 河父唔夹口供爆夏天拉埋天窗

影视圈
更新时间：14:15 2026-02-05 HKT
发布时间：14:15 2026-02-05 HKT

韩国影帝河正宇昨被爆结婚消息，多间韩媒报道指47岁的他与细11年，同为演员的车贞媛，以结婚为前提交往，并计划于今年内举行婚礼，引起外界关注。据指二人原定夏季结婚，曾低调视察首尔多间婚宴场地，令「夏天结婚」一说甚嚣尘上。河正宇的演员父亲金建宇受访时亦回应称：「两人是真心相爱才决定结婚，非常感谢大家的祝福。」

年龄相差11载

消息传开后，河正宇及其所属经理人公司随即回应，承认他与车贞媛正在稳定交往，但强调婚期「尚未确定」，对于外界流传的7月婚礼及具体场地安排，均予以否认，指相关内容并不属实。车贞媛所属公司同样表示，二人确是恋爱关系，但目前谈论实际婚期仍嫌言之尚早，希望外界给予空间。

据悉，两人因工作结缘，自2020年起由圈内同事发展为恋人，历经多年低调拍拖，身边友人形容他们「长期彼此依靠」，对步入婚姻一事早有共识。河正宇过去在访谈节目中曾多次提到渴望成家，甚至笑言「明年一定要结婚」。

另有指车贞媛于2018年已跟河正宇传绯闻，因为车贞媛和黄宝拉曾在网上分享推测为河正宇爱犬的照片。黄宝拉的丈夫是河正宇的弟弟车贤宇，所以车贞媛疑曾到访了河正宇的家。目前河正宇刚完成电视剧《在大韩民国成为房主的方法》拍摄，并准备投入新作，工作档期紧凑，被指亦是婚礼时间一再「未定案」的主因之一。

