Error成员保锜衰格「被离队」 球会认呃流量变公关闹剧？ 网民轰：香港足球界之耻

成员保锜衰格「被离队」 球会认呃流量变公关闹剧？ 网民轰：香港足球界之耻

更新时间：12:00 2026-02-05 HKT
发布时间：12:00 2026-02-05 HKT

男团Error成员吴保锜（Poki）自前年加盟丙组球队「全民足球体育会」后，近日其去留问题竟演变成一场公关灾难。事件始于球会单方面发表的「有骨」声明，暗讽保锜影响队友情绪、其视野与性格远超球会所能容纳，并强调「名气大唔过尊重」，宣布将他踢出队伍。保锜其后亦承认，因与管理层在发展方向上现分歧而决定离队，并在公开活动中为自己多次缺席操练及比赛、以及在场上态度恶劣而道歉，坦言：「我做运动唔可以太认真、太投入。屎波嘅人态度系会比较认真啲！」

球会态度「弹入又弹出」变公关闹剧

正当外界以为事件告一段落，球会竟于深夜发文，声称早前的指控纯属「搞笑」及预设「剧本」，意在模仿曼联「玩流量」，并宣布保锜将继续留队。这种视风波为宣传的轻率态度，瞬间引爆网民怒火，质疑球会为求关注而炒作新闻，行为极不专业。面对排山倒海的负评，球会虽删文并尝试补镬，但仅以「明白大家情绪」的单薄回应，完全无法平息众怒，反而火上加油。网民的愤怒与失望，令球会的facebook陷入一片骂声之中，有网民甚至怒斥：「香港足球界之耻！」

球会再发声明证实保锜离队

最终，全民足球体育会昨日（4日）再度发表声明，为早前发布的不实资讯郑重道歉，承认内容纯属虚构。球会列出五点事实真相，包括承认保锜确实对队友不尊重，但同时也指出球会亦有不尊重当事人之处。声明的第五点，亦是最终的定论：「现在吴保锜先生不再是我们全民足球体'会球员。」正式结束这场反复的闹剧。然而，网民对球会「狼来了」般的行径已失去所有信任，狠批其公关技巧灾难级，将facebook官方专页当作个人账户儿戏操作，严重损害香港足球的形象，不少人更直言球会应当解散。在这场风波中，最无辜的莫过于队中其他只想专心踢球的球员，无端被卷入其中，成为外界笑柄。

保锜出道以来争议缠身

其实保锜自参加《全民造星》已惹来不少负评，不少网民批评他外形不突出而且没有演艺才华，多次在节目中失态、失言，但仍然受ViuTV重用。他入行初期便曾经卷入复杂的感情关系，被指背著正印女友赖嘉贤（Carrie）偷食性感女星张沛乐（沙律），其「渣男」形象一度深入民心。至去年，他因上载与前TVB台柱陈百祥（阿叻）的合照，并向对方拜年，再度引发争议。由于陈百祥的政治立场鲜明，加上保锜是ViuTV出身的艺人，此举被部分网民狠批为「墙头草」。而保锜2024年起更与菊梓乔（Hana）传绯闻，二人不少拍拖的蛛丝马迹被翻出，甚至多次被拍到疑似拍拖外出，但一直拒绝认爱，被网民批评有炒作新闻之嫌。

