74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫

74岁资深演员郭锋自太太欧阳佩珊于2017年因肺腺癌离世后，曾一蹶不振，每次提到亡妻都忍不住落泪，心情难以平伏。近日郭锋接受传媒访问时，提起欧阳佩珊不敌病魔，他曾在医院爆喊，反问为甚不是发生在自己身上，郭锋更首度揭开自己年轻时曾罹患淋巴癌的经历。

郭锋隐瞒病情

郭锋回忆当年发现自己患淋巴癌，因从事护士工作的弟弟，返港探亲期间，无意中察觉其征状，虽然病情来得突然，亦幸好及时发现，郭锋在医院接受长时间治疗，当时获太太欧阳佩珊照顾。郭锋指太太当时为他隐瞒病情，又要开工拍戏，可谓分身乏术。

郭锋在欧阳佩珊悉心照顾，又不受干扰之下，逐渐康复。但郭锋后来又染上甲型肝炎，一度发高烧要送院。欧阳佩珊当时衣不解带照顾，每日拍剧收工后虽然疲累，仍瞒住所有人到医院探望。郭锋经过两次大病后，就如敲响警钟，对自己的健康变得注意。

郭锋曾过乱七八糟生活

郭锋自揭结婚前不饮水不饮汤，又烟又酒不注意健康的生活，变成欧阳佩珊学中医的动力，起初由调理老公的身体，到研究针灸、气功、太极，渐渐学有所成，对他照顾无微不至，郭锋感激亡妻为自己带来福气。

