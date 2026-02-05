Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前「东张女神」利颖怡囝囝百日宴感触多 揭初为人母想得太简单自责陷崩溃

影视圈
前「东张女神」利颖怡2019年成为人妻，去年10月底宣布诞下儿子「关少爷」，BB话咁快已经出世100日。昨日（4日）利颖怡趁住立春，在社交平台分享为囝囝庆祝100日的照片，并公开初为人母的100日的感受。

利颖怡保护老公禁曝光

利颖怡分享一家三口的合照，见到其夫的样貌依然被遮，「关少爷」的百日派对，以多啦A梦气球及蛋糕做装饰，BB仔更穿上同款打扮，眼仔睩睩十分可爱。利颖怡又在家中用另一款蛋糕打卡，为囝囝连环庆祝出世100日。

相关阅读：前「东张女神」利颖怡宣布BB出世  爆喊指生产惊心动魄  紧急决定再开刀幸母子平安

利颖怡留言：「今日立春，但带给我温暖的却是关少爷的100日。can't believe it's already #100days… so surreal.」利颖怡表示过去的100日感觉已走一条长路：「这一百天，像走了一段很长的路。从最初生产的担忧、入special care的自责、到二月闹的崩溃边缘、再到第三个月时常常看著你忍不住觉得：我的关少爷，怎么这么可爱。」

利颖怡感谢「神队友」老公

利颖怡曾经因为对做「母亲」想得太简单，而一度崩溃：「说实话，从未想过自己会承受不了。但在二月闹崩溃那一刻才明白，原来我把“母亲”这个角色，想得太简单了。」

利颖怡不忘感谢老公：「这100日，是关少爷的庆典，更是我想对一路扶持我的“神队友”关大爷，说一声：真的很很很感恩有你在身边。谢谢你陪我一路探索，在我最担心时照顾我，在我最脆弱时接住我。爱你们，我的大小宝贝。」利颖怡同时衷心感谢三个月曾经探望「关少爷」的亲朋好友。

利颖怡人生角色升级

利颖怡笑言从人妻变人母，人生角色好像升级：「我们的人生角色，好像也升级了。从结婚时的火野丽与蒙面侠，变成现在守护小小宇宙的大雄与静香。而我们的关少爷，愿你既有悟空的勇气降临我们身边，更有多啦A梦的智慧与无限法宝，从容长大。」

相关阅读：相关阅读：38岁前东张女神惊爆生7cm瘤 BB脐带缠颈两圈一度心律不正 生育被要求签生死状

