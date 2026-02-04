黄洛妍赞贾思乐友善靓仔 黄博戥张与辰开心成TVB「金蛋」 不介意《中声》crossover合作

有份出席贾思乐演唱会彩排的黄博和黄洛妍，均大赞前辈贾思乐为人友善，亦很尊重他们，在音乐上会给予不少意见及分享经历。黄洛妍坦言贾思乐对音乐上要求高，从而他们才能达到水准，又笑谓这是开心的压力。黄博更透露参加《中年好声音3》时献唱《伤追人》，原来贾思乐做现场观众，事后睇片才发现，令她很惊喜。谈到是否因此而获得任演唱会嘉宾，黄博坦言很荣幸，承诺会努力。

黄洛妍惊喜与贾思乐合唱

黄洛妍笑言儿时睇过《欢乐金宵》，亦听过贾思乐的名字，长大后出席长辈饭局获得介绍而认识对方，因为从未跟对方合唱，所以很惊喜。她说：「佢好靓仔，皮肤好靓，无毛孔架！」另外，提到《中年好声音3》亚军得主张与辰，近期频频赚真银被称为TVB「金蛋」。问到身为冠军的黄博可会羡慕？她表示戥张与辰开心，对方累积多年经验，透过节目让大家认识。提到张与辰指希望人人有工开，她坦言《中年好声音》大家庭成长不少，亦不介意Crossover合作。提到情人节，黄博笑言开心就是情人节，农历年有几日休息，初三开工。