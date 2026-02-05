京剧《美猴王．孙悟空．谁与争锋》来港上演 元秋同三代猴王欢聚 元华隔空拍片力撑

京剧《美猴王．孙悟空．谁与争锋》将于今个星期五至星期日（6-8日）一连三天在西九戏曲中心大剧院隆重上演。早前主办及受惠机构「智行基金会」与制作单位「趋势教育基金会」举行新闻发布会，三代猴王和白虎同台亮相，吸引各界传媒及嘉宾莅临。

与好友元秋吃饭聚旧

剧目融合传统戏曲表演艺术与当代剧场设计，以京剧真功夫展演孙悟空在启程西方取经冒险前的章节。由朱陆豪领军，将毕生钻研揣摩美猴王的一身技艺传承给徐挺芳及秦朗等青年演员们，师徒三人共同主演孙悟空，剧情包括《闹龙宫》、《弼马温》、《偷桃盗丹》、《闹天宫》等经典情节。朱陆豪老师早前在港时，特别带同徐挺芳及秦朗去和好友元秋吃饭聚旧。识英雄重英雄，包租婆元秋和在外地工作的包租公元华特别拍片支持，呼吁大家多多捧场，也预祝今次香港《美猴王．孙悟空．谁与争锋》香港演出成功。

到学校和学生交流

在大会安排下，朱陆豪老师、徐挺芳、秦朗和扮演白虎的苏建宇去了葛量洪校友会黄埔学校和学生分享交流，一众演员在学校礼堂和学生打成一片，欢笑声此起彼落，学生们趁此机会认识传统戏曲，对他们的功架充满赞叹。及后他们去了尖沙咀星光大道观光，不单止在李小龙像和文化中心拍照留念，也专程吃了香港名物雪糕车软雪糕，很多游客对于在星光大道上出现的孙悟空和白虎感到惊喜，纷纷拿出手机拍下他们有趣的画面。