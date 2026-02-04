宣萱自认「神婆」信风水旺财 想摆「寻秦阵」望票房继续大收

宣萱出席马年艺术活动，获著名画家徐悲鸿的女儿徐芳芳，亲送父亲的《立马》版画作纪念，她又透露喜欢马，认为是带来好风水的动物。活动尾声，宣萱与现场应援的粉丝合照，有小粉丝主动牵起她的手并将脸靠上去，宣萱相当受落，又笑言：「得你敢拖我手咁耐！」

宣萱受访表示，知道徐悲鸿的作品价值连城、是无价，她计划作收藏用就不考虑价值，又透露有收藏花瓶及画作等，但收藏不算多不似古天乐要租用货仓放置。而众多收藏中，以宣萱爸爸留给他的纪念品最珍贵，「我和爸爸说，要留下一件令我见到便可以想起他的公仔，最后他给我和哥哥都各留了一份，现珍藏在家中。」

宣萱又表示喜欢马，因代表好风水亦旺财，谈到她在外地长大不似迷信，她指身边朋友都知道她花名是「神婆」，又指有请教师傅去摆阵助运，最重要是听到师傅的话很舒服，感受到导人向善，又指想摆「寻秦阵」望《寻秦记》继续大收，想到处去谢票，提到古天乐公司也摆了不少风水阵，问是否寻求同一位师傅？她指不多说、是秘密。问新年前工作都是宣傅电影？她指最近忙于拍摄工作，只要古天乐「吹鸡」随时参与宣傅电影，笑言放假也不敢多想，又表示想到泰国宣传，又即席讲了几句泰文，更期望新年藉派利是分享好运。

宣萱早前接受电台访问，破例大谈感情经历和离巢TVB原因是不想「擦鞋」，宣萱表示知道粉丝钟意睇访问，听一些不知道的事，大家问到都乐意讲，至于宣萱透露知道做「第三者」即时「斩缆」，获赞感情观正确和够干脆，她指，「我做事和感情都系一样，最重要系开心、直接！」问到情人节是否有约？她指有没有假放都不知道，只知道因太忙，家中的「情人」猫猫狗狗都不太开心，看著她早出晚归，「见我执行李就好嬲！我都有罪恶感，因为平时有时间，都会带狗狗去行远少少，最近都冇办法。」

要求公平对待

至于明言离巢TVB原因，她称：「主要系人事变动，每一间公司都系咁样，要睇下夹唔夹，如果唔夹亦只有两个选择，留或者离开，而我当时选择离开。（嬲用歌手拍剧有差别待遇？）都几十年前，唔系我自己遇到而讲，系我知道有呢回事，觉得应该公平啲，待遇上系有啲唔同。」至于歌手们被指出骚只有100元，宣萱称工作态度与钱冇关，「接工作可以选择做或唔做，畀到钱你觉得值得就会接，是有自己选择嘅，细个爸爸教可以Say yes和Say no，但如果我Say yes，就要全力去做。」