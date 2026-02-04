金宣虎透过公司发道歉声明 解释「逃税疑云」内情 网民不收货要求新戏换角

凭韩剧《爱情怎么翻译？》再度翻红的韩星金宣虎，最近与同门车银优同陷逃税争议，被质疑利用家人名义开设「一人法人公司」逃税，之前其经理人公司Fantagio予以否认。然而，今日（4日）Fantagio却突然发出道歉声明，并解释金宣虎「逃税疑云」的内情。

金宣虎称未充分了解运作

声明中指金宣虎于2024年1月成立了一间法人公司，以因应演艺活动和戏剧制作等业务需求，自公司成立后到2025年2月与Fantagio签订新合约之前，相关活动收入皆是透过该法人公司进行结算支付。但金宣虎及后意识到该公司的营运有可能造成误解，已立即停止了法人公司的实质活动，近一年多来都未有透过该公司开展任何活动；而自2025年2月与Fantagio签署专属合约以来，所有结算金皆改为直接支付给演员本人，合约流程与演艺活动均与该公司无任何关联。针对外界质疑法人信用卡、法人车辆的使用问题，以及支付家人薪资等疑虑，Fantagio透露目前金宣虎已主动缴回过去使用的法人卡、法人车辆，并终止家人薪资发放，而以前透过法人领取的款项，除了缴纳法人税外，也补缴了个人所得税，并启动了法人公司的解散程序。而金宣虎亦透过声明回应道：「对于在未充分了解法人公司运作的情况下，成立并维持了一年多的行为，对此深表歉意」。

与高允真拍戏有「生理反应」

虽然已经认衰，但无助金宣虎的事业危机。据知他手头上有3部大戏，包括：改编自香港作家陈浩基著作《网内人》的TVING韩剧《Unfriend》、Disney+重头剧《魅惑》及tvN网络小说改编剧集《在议员的保祐之下》。其中他在《在》剧中将扮演清廉的年轻公务员，引发韩国网民纷纷要求换角，并留言指「连基本纳税义务都逃避，仲点演绎正义角色？」、「不要毁掉好IP」、「拜托用年轻演员」，甚至有网民指连《魅惑》也不应该让他演。甚至有网民摷埋《爱情怎么翻译？》花絮，指高允真为他作人工呼吸的戏份中，他疑似有「生理反应」，因而大骂他不尊重女演员，可见目前他有多「犯众憎」！