「谭咏麟爱将」离港定居北京变凑仔公？7岁子暴风成长似足老窦极早熟 高颜值妈妈惹热议

现年39岁的赵浚承，因参加TVB的歌唱节目《中年好声音3》而人气急升，虽然三甲不入，但凭住出色唱功及英俊外貌，比赛期间已俘虏大批粉丝。赵浚承不止是靓声王，而且是谭咏麟爱将，又是明星足球队成员，近年跟太太跟儿子在北京定居，不时分享一家三口的生活点滴，日前赵浚承拍下囝囝在家用无线咪唱歌的影片，想不到小小年纪已经甚有台型，比起半年前已经暴风成长，外表越来越似爸爸，显得十分早熟，而且遗传了爸爸的音乐才华，同样是靓声之人，让人听出耳油。

赵浚承跟谭咏麟甚有渊源被视为爱将

赵浚承歌艺出众，高大靓仔，年青时曾是男团Square成员，并且签过环球唱片，跟谭咏麟甚有渊源，当年谭校长要举办巡回演唱会，有些歌要跟人合唱，所以找来靓声王赵浚承合唱，代替其他歌手，至今他仍是谭校长爱将，又加入了明星足球队，每逢有商演活动也会预他一份，甚为难得。不过自《中年好声音3》结束之后，赵浚承曝光率跟工作难免减少，在其社交网站的影片内，不时见他做凑仔公。

赵浚承定居北京拍片分享一家点滴

赵浚承由2015年开始已经定居北京，而太太亦是北京人，夫妻二人育有一名7岁儿子，虽然赵浚承是港爸，但他跟儿子沟通多用普通话，所以囝囝对广东话往往一头雾水。虽然如此，赵浚承儿子却是遗传了爸爸的优良基因，不止外貌俊朗，而且甚有音乐天分，近日赵浚承在小红书分享囝囝在家中唱歌的片段，手里拿著咪高峰的囝囝，随著伴奏响起，小朋友却忽然「卡机」，原来是忘了歌词，要马上重来，跟爸爸不止外貌成个饼印，连忘词特质也一模一样。

赵浚承儿子遗传爸爸音乐才华天生靓声王

之后赵浚承囝囝终于大开金口，唱出莫文蔚 《岁月里的花》，歌声动听，虽然还是有「娃娃音」，但已能将歌中感情发挥得淋漓尽致，一边唱一边摇摆身体，甚有台型，带有爸爸赵浚承在台上的影子，而在唱歌途中，赵浚承太太也拿著咪高峰加入，外貌相当吸睛，一家三口藉著唱歌共享天伦，画面甚为治愈，赵浚承囝囝天生靓声，随时子承父业，成为乐坛明日之星。

