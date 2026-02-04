Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤

影视圈
更新时间：22:00 2026-02-04 HKT
发布时间：22:00 2026-02-04 HKT

53岁台湾「金钟视后」高慧君，当年因与张学友合唱一曲《你最珍贵》，在香港打开知名度，2007年凭台剧《美丽晨曦》夺得第42届金钟奖戏剧类节目「最佳女主角」。高慧君去年初爆出有眼疾问题，多度做手术后，昨日（3日）在台湾出席摇滚音乐剧《你好，我是接体员》记者会，曝光最新近况。

高慧君晕倒记忆断片

高慧君去年被揭于2022年因甲状腺功能低下，引发罕见的左右眼严重斜视问题，视力严重受影响，曾停工1年治疗凸眼病变，去年更三度做手术，盼眼疾问题得到改善。高慧君昨日在记者会上，暴瘦达24公斤，她透露去年在第三次手术前，在家中突然晕厥倒地，造成脸部三处骨折，更出现「记忆断片」。

高慧君在记者会上戴上墨镜，与晕倒撞伤有关，回忆起跌倒惊魂，高慧君透露去年底在家中突然不省人事，由外籍看护摇醒，高慧君才知道自己昏倒，据指当时还发出「嘭」声响，吓坏其母亲，高慧君醒来后出现「记忆断片」。

高慧君晕厥头部肿起

由于高慧君突发性晕厥撞地，头部肿起外，更造成脸部3处骨折，她形容右脸颧骨的伤势，如「永远失去了苹果肌」：「这个没办法治疗，开刀，就是一辈子这样了。」高慧君曾到医院检查及验血，却没法找出晕倒原因。

