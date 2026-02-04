杨偲泳演夜场女公关与男友沟通：点拍得艺术啲 李芯駖零偶包唔怕影响形象 丽英恨与Sammi合作

杨偲泳、谭旻萱、李芯駖、林熙彤和丽英齐齐演出贺岁片《夜王》，戏中除丽英是侍应外，其他4人都是夜总会女公关，并有性感打扮。她们都说很开心能与黄子华和郑秀文合作，虽然一开始有点紧张，但他们都是很好人的大前辈，丽英更指有与郑秀文讨论音乐，望在音乐上有合作机会，女团成员芯駖表示不担心饰演女公关会影响形象。文：黄佩丽 图：谭志光

丽英渴望「下海」做小姐

杨偲泳、谭旻萱、李芯駖、林熙彤和丽英早前齐齐为贺岁片《夜王》宣传，5人中只有丽英不是演夜总会女公关，而是衣服包到上颈的夜总会侍应，她笑言最渴望「下海」做小姐，称自己是未被打磨的玉石，戏中永不放弃「下海」目标，又说与黄子华、郑秀文合作感到紧张，但拍摄过程中完全感受到他们是很好的大前辈，亦有向郑秀文请教唱歌心得，问到可有乘机邀请合作？她说：「我未有行动，但好想。」谭旻萱等人演女公关，几乎场场戏烟不离手，她们笑指除了食烟要练习，如何𠱁男士开心都要练习，杨偲泳被问到可有向男友张振朗请教？她笑说：「我有问Dee（何启华）和阿卵（杨伟伦），男仔睇女仔食烟点先会觉得靓，亦有模仿金姐（金燕玲）食烟，她是典范，食烟的姿势很靓，我们在现场是烟雾弥漫，多烟多到镜头都睇唔到。」她和何启华戏中有吻戏，问到是否要与男友备案？杨偲泳表示有与家人交代，指长辈思想传统，需要好好沟通，对於戏服性感，男友又可怕她会被睇蚀？杨偲泳只说：「要沟通点拍得艺术啲。」

林熙彤说话「娇嗲」有秘诀

李芯駖在戏中被讽刺是大妈小姐，要由小姐转做妈妈生前经历过一番心理建设，她笑谓夜总会文化与其他职场文化无分别，女性去到某一个年纪不多不少也会受到评论，事业随年纪增长要考虑转方向，讲到她是女团COLLAR成员，却演出女公关，问到可怕影响形象？她指自己没有偶包，笑队友们才有偶包，换转找她们演出可能会怕。《夜王》有不少女演员，问到拍摄时可会争戏？丽英即搞笑指大家都很「争气」，杨偲泳称大家都要穿高跟鞋拍摄，争得最多的是凳仔，因为一拍完自己的戏份，大家都除鞋争凳坐休息，谭旻萱爆杨偲泳自备露营凳，十分识叹，又指自己的角色很叻猜枚，事前特意找朋友教她，「我只是看上去很猜得，现实中的实力是一定会输。」年纪最轻的林熙彤自言平时说话无尾音，要做到戏中的娇嗲，秘诀原来是将对方当成自己的弟弟，「我细佬8岁，我对住他讲嘢阴声细气，所以就用这个讲嘢方式𠱁客，当他们是BB仔。」



