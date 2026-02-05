苑琼丹甘为直播「着尿片」 鲁振顺同《中声》参赛者同场唔尴尬

近期在「商界」非常活跃的苑琼丹又有新动向，宣布与一班好友刘可、鲁振顺、钟洁儿、李霖恩合作直播卖年货，喜迎马年！期间苑仔亲力亲为「搬烧猪」非常搞笑。这日众人举行记者会为直播打响头炮，苑仔现身非常风骚，表示有多个国际品牌「撑腰」，笑言自己「有腰骨」：「我够晒经验开班教人做直播，被欺骗嘅经验都唔少，不过我唔收徒弟啦，大家一齐进步就得！」苑仔表示直播看似风光，镜头背后充满辛酸：「呢个系真人真事，我试过直播叫人准备定啲尿片，但因为买得太大先冇着到！（忍住去厕所值得？）你要尊重工作，唔可以做做吓走咗去，啲观众会觉得好怪！」

苑仔睇中李霖恩太太

苑仔又表示「睇中」李霖恩太太加盟直播行列，大赞对方有学识、有才华，身旁的霖恩尴尬陪笑：「其实苑仔揾我出嚟都系想介绍佢，都系想捧佢，但我觉得冇所谓，有『软饭』食都好啊！」曾控诉《中年好声音》抢饭碗的鲁振顺与参赛者刘可同场，鲁振顺表示未感尴尬：「其实误会嚟嘅，好似苑仔咁『德高望重』都抢佢唔到，每个人有唔同嘅工作，希望呢个行业都百花齐放。（系咪唔够食，直播好揾啲？）唔系啊，千其唔好咁讲，依家环境行行都做得好艰难，只系依家流行做直播，都系经营嘅手法嚟嘅。」鲁振顺表示现时作息稳定，自由身没「绑手绑脚」：「我哋离开TVB唔系关任何人事，纯粹咁啱合约到期，制度改变我哋配合唔到，咪离开一阵啰！呢个世界系圆嘅，冇话绝对嘅。希望在『有生之年』做到想做、开心的事情。」而刘可就预告加盟直播时，会唱歌「娱宾」满足Fans，笑言想与鲁振顺组「组合」：「因为我知佢好钟意唱歌，之前佢做直播可以由朝讲到晚，我都担心佢撑唔住！我哋一齐合唱就唔会唱『情歌』，都系啲励志歌《总有你鼓励》𠮶啲！」