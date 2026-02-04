郑秀文爆初时并非演霸气夜总会经理 拍喊戏感动全场 黄子华忍口拍半裸戏获封最顶级阿叔身形

黄子华和郑秀文在主演的贺岁片《夜王》中有不少突破，郑秀文气场全开，罕有以霸气女强人示人，黄子华贯设金句王风格，亦为艺术而牺牲，为戏中的半裸场面忍口忍足一个月，但他自问不是《激战》的张家辉，只是阿叔去海滩，叫观众切勿对他有期望。文：黄佩丽 图：谭志光

首合作显默契

由吴炜伦执导，黄子华、郑秀文主演的贺岁片《夜王》即将于农历年与观众见面，2人在戏中有不同突破演出，吴炜伦更爆谢君豪早前看过电影后，大赞今次是黄子华的最佳演出，郑秀文亦很认同，透露拍摄一场瞓大髀戏时，完全看不到「黄子华」，只看到「欢哥」，她说：「我哋事前无对过戏，一埋位就好有默契，第一场就系拍佢食住烟瞓喺我大髀上，我从上往下望佢时，我睇唔到黄子华，而系睇到欢哥，觉得佢今次嘅演出同以前唔同，感受唔到黄子华𠮶种气场，令我都好易投入。」黄子华感谢他们的赞赏，但他表示演出时没有刻意与以往有别，一样是照着角色去演，「今次系几难演，角色有好多戏，又有好多剧烈情绪，我会形容欢哥系脚踏实地嘅韦小宝，从中取得平衡系最有挑战性，我都不时问导演会唔会演得太过火。」吴炜伦赞黄子华在演绎上非常细心，又说初时担心他和郑秀文没有火花，因两人未曾合作过，拍摄时间又赶，但只是开了一、两日工就看到他们的默契，令他放下心来。

演「小姐」是毕生志愿

郑秀文在戏中气场全开，罕有演出霸气女强人角色，她表示演出上不算难，但事前要为角色设定很多细节，她认为霸气和威严有既定的演绎方法，但要从中表达出不同的情感很有挑战性，「除咗黄子华，我同其他演员都有唔同程度嘅对手戏，会有唔同方式嘅交流，好似同芯駖喺浴池倾偈一场，我就用妈妈生嘅过来人身份同佢分享经验，又系另一种感觉。」她又爆监制找她演出时，初时是叫她演小姐，笑指演小姐是她毕生志愿很开心，后来要她演妈妈生，她心想都还好，谁知最后演夜总会经理，她笑说：「离小姐越来越远，我一直等演小姐，点知已经等到过咗小姐嘅阶段。」至于黄子华就有半裸场面，他笑言为了骚身形而忍口忍了一个月，谁知除衫戏是最后才拍，指郑秀文在拍摄时万岁了一部雪糕机，当大家兴奋品尝时，他只能在旁边看，又叫大家对他的除衫戏不要有期望，「我唔系张家辉拍《激战》，只系阿叔去海滩。」郑秀文即大赞：「佢系阿叔中最顶级嘅身形！」黄子华笑谓能得到她的认同很开心。谈及其中一场喊戏，吴炜伦直言以为郑秀文会喊不出来，他也没有给郑秀文太大压力，真的喊不出来也不会强迫，谁知最后顺利完成，连黄子华都被感动到喊。



