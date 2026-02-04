麦明诗分享凑仔心得 亲回详述带BB坐飞机秘技 获网民激赞解释详尽

现年34岁的「十优港姐」麦明诗（Louisa），去年为机师老公盛劲为（Keith）诞下一子，一家三口相当幸福。麦明诗不时在社交网分享新手妈妈的日常点滴，早前更大晒仅9个月大的儿子，展现出极佳的手眼协调能力，已被网民大赞遗传妈妈的优良基因天资聪敏。麦明诗日前就亲自回答网民，带BB的飞机的秘技。

麦明诗提醒要带劲多消毒湿纸巾

麦明诗去年曾单拖带儿子搭飞机，她更形容2小时的机程似搭足8小时一样漫长，形容为一个挑战。虽然事件已经相隔一个月，但昨日依然有网民留言向她请教：「带6个月bb坐13个钟飞机，有咩要注意or准备会更好？求指教，第一次，心好惊... 我好怕bb会爆喊，虽然佢平时少喊，但好惊佢因环境唔同而突然爆喊。」想不到麦明诗立即亲自回复，更以长文分享写道：「起飞喂奶，先用少啲嘅热水开，留啲空间睇下真系喂嘅时候加热水定（蒸馏）常温水。因为有时你以为起得飞，开定支奶，点知原来架机兜嚟兜去都未take off，跟住支奶又冻晒，我之前过安检，热水壶热水、支装水都照俾我过。另外带定啲吱吱装嘅baby food，in case bb 好快饮晒啲奶都有嘢俾佢啜住平衡耳压，带劲多消毒湿纸巾，始终十几个钟，佢又好奇，点都要俾佢掂吓搞吓周边啲嘢，所以我会先抹晒成个area。」网民都大赞麦明诗亲民有礼，解释得非常详尽。