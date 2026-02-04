66岁萤幕恶人竟宠妻成狂 旅行全程凑仔忙到气咳 细20岁嫩妻被封回族第一美女

现年66岁的李子雄，入行多年拍过不少脍炙人口的影视作品，包括有电影《英雄本色》及电视剧《寻秦记》，近年长驻内地发展的他，最为人津津乐道的事，并非他的演艺工作，而是在2010年再婚娶了有「回族第一美女」之称的内地女星法提麦．雅琦（王雅琦），并且老来得子，现时囝囝8岁，名副其实「仔细老婆嫩」，李子雄对太太千依百顺，近日他分享一家三口到西双版纳旅行的影片，太太全程买衫打卡，而凑仔的重任落在李子雄身上，毫无怨言，被网民激赞他是绝世好男人。

李子雄一家三口游西双版纳

李子雄在小红书分享跟太太及囝囝到西双版纳旅行的视频，片中李子雄透露自从移居海口后，日常主要由太太照顾儿子的生活起居和学业，而自己则因工作四处奔波。直至近日囝囝放寒假，让他和太太可以从每日接送的忙碌中「解放」出来，最令人意想不到，是今次旅程是为了慰劳太太的辛劳，所以他将这次旅行视为给太太的专属假期，让她尽情享受「购物、美食、拍照」的「女人三宝」。在片中，他太太悠闲地在泳池边品尝饮品、在市集中选购特色服饰，脸上洋溢著幸福的笑容，而李子雄则化身摄影师，逗得太太甚为高兴。

李子雄事先张扬由他凑仔，所以安顿好太太后，李子雄便带著儿子展开了一场属于「两个男人」的野外游戏。他们深入雨林，徒步涉水、挑战高空滑索、攀爬参天大树、走过惊险的竹桥。李子雄笑言，安排这些刺激的活动，并非纯粹为了惊险，而是为了「消耗儿子更多的精力」，方便照顾。

李子雄负责凑仔让太太真正放假

李子雄的「放电」大计甚为成功，前一秒还活力满满的小朋友，转头已经在餐厅里，累得在椅子上沉沉睡去，让他终于能稍作休息。李子雄笑指虽然旅途中有不少美食，但囝囝却缺乏兴趣，反而念念不忘返到酒店吃大碗桶面，还吃得津津有味，笑容满脸，画面充满治愈感。李子雄昔日影视作品中，不时演出大反派，但面对妻儿马上变身好丈夫、好爸爸，反差萌满泻。

李子雄妻子是「回族第一美女」

李子雄跟王雅琦于2010年结婚，15年过后李子雄已经有点老态，不过被封为「回族第一美女」、比老公细20年的王雅琦，却仍然非常清秀，渗透浓浓少女味，难怪李子雄一直是宠妻狂人。二人育有一名8岁儿子，他虽然曾罹患罕见病慢性神经生理疾病妥瑞症，即抽动症，但后来改善饮食及用药物控制后，情况已有好转。

