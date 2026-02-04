陈冠希懒理男神光环近照留须撞样林子祥 艺术家颓废风冥想 散发沧桑感佬味浓

昔日风靡万千少女的男神陈冠希 (Edison)，近年淡出娱乐圈，专注于家庭生活与个人潮流品牌，并时常透过IG分享生活点滴。近日，他在IG分享一张盘腿打坐的近照，却意外引起网民热议，原因是他留须的模样，竟被指撞样殿堂级歌手林子祥。

陈冠希散发沧桑艺术家气息

从陈冠希分享的照片中可见，他身穿一套枣红色的运动服，盘腿坐在榻榻米上，双手交叠，闭目养神，似乎正在冥想。值得注意的是，他一改过往清爽形象，留了及肩的微乱发型和胡须，略带一丝沧桑，散发出成熟颓废的艺术家气息。

陈冠希醉心冥想及身心灵探索

陈冠希帖文的留言也饶富趣味，他写道：「ALMOST (levitating) !!!! 963hz / QIFLOW」，意指「差点就飘起来了」，并标注了「963赫兹」和「气的流动」。这似乎透露了他近来醉心于冥想、音频治疗与身心灵探索，追求内在的平静与能量流动，与过往叛逆不羁的形象大相迳庭。

然而，比起他的心灵追求，网民反将焦点落在陈冠希的外貌上。不少人第一眼看到照片时，都惊讶地表示：「还以为是林子祥！」许多人都感叹岁月流转，昔日的潮流男神如今也展现出成熟稳重，甚至带点「佬味」。

