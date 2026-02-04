涂家尧报喜BB出世︰首推单曲啫 以抑郁症为切入点吁关心身边人

实力派歌手涂家尧（Gavin）于尖沙咀举行首支个人单曲《消散的温度》MV首播，暨音乐平台全球宣传大使发布会。在前辈、好友、音乐爱好者及粉丝的见证下，涂家尧发布个人首支单曲及音乐录影带，宣告做乐坛新人，同时以六位数合作费用出任品牌的全球宣传大使。

乐坛新人赴高雄拍MV

涂家尧对于拥有专属单曲，他直言宛如梦境成真，坚信追梦的核心在于坚持。涂家尧形容《消散的温度》为「自己的大日子，如同BB出世」，另外老板们赠送的金银唱片，寓意金银满屋成绩骄人。对于六位数的合作费用，涂家尧惊喜之余也感到责任重。

涂家尧形容《消散的温度》意义非凡，歌曲以抑郁症为创作切入点，呼吁大众关注身边有需要的人，传递温暖与关怀。涂家尧及制作团队赴高雄取景拍MV，捕捉当地的独特风景。