非常检控观丨《声梦》林智乐「0分跳水」成热话 「宝藏新人王」背景大公开 赌上学业换星途

影视圈
更新时间：23:00 2026-02-03 HKT
发布时间：23:00 2026-02-03 HKT

TVB剧集《非常检控观》由马德钟、吴伟豪、赖慰玲、陈炜、陈晓华、游嘉欣、蒋家旻、张驰豪、李成昌、程可为等主演，近日热播引来不少网民追看。剧中，《声梦》出身的林智乐（Felix）搏命演出意外成为网民焦点。他饰演游嘉欣的义兄蒋平江，因涉嫌走私古董被捕，为求脱身，竟在镜头前上演一幕「九秒九」极速跳海，其独特的跳水姿势随即引发网民热议，纷纷留言笑称「跳水动作0分、落水动作0分」，对他双脚的奇特摆法大感好奇，笑指场面有趣。

林智乐挑战跳海戏忆曱甴伴游

谈及这场瞩目的跳水戏，林智乐受访时大爆拍摄时的艰辛。他透露，当时桥墩周围布满「水曱甴」，跳入海后全身更沾满污泥，幸好有赖海水中的曱甴「自动散开」，才不至太过狼狈。他直言，拍摄时除了要忍受极咸的海水，还要兼顾水位深浅与自身安全，挑战极大。此外，林智乐在剧中与饰演其辩护律师的陈炜（炜哥）有大量对手戏，他感激地表示，两人早有渊源，炜哥不仅曾邀请他参加生日会，更经常在他的社交媒体留言打气，给予他这位后辈极大的温暖与支持。

林智乐获封TVB「宝藏新人王」

现年仅22岁的林智乐，入行不足5年，已在歌唱、演戏及主持等多方面展现才华。2021年，他毅然放弃在英国升学的机会，回港参加《声梦传奇》，并以17岁之龄成为首届最年轻的男参赛者。近年他的歌唱事业发展尤其亮眼，2024年底，他凭借在《声生不息·大湾区季》中出色演绎《完全因你》一曲，赢得外界一致好评，更被誉为TVB的「宝藏新人王」，演艺实力早已备受肯定，前途无可限量。

