张与辰3.28澳门献声 搞搞新意思设「点歌台」环节冧歌迷

影视圈
更新时间：22:45 2026-02-03 HKT
发布时间：22:45 2026-02-03 HKT

张与辰《The Novara Ball》演唱会澳门站于3月28日（星期六）晚上6时在澳门葡京人H853娱乐馆尚梯馆举行，票价分别为HK$1080 和HK$580 两种，今日（3日）于Klook、大麦、澳门通、City Line等购票网站发售。

遇见我的爱

去年是张与辰音乐事业上丰收的一年，他冀望今年保持这份气势，传递音乐理念。张与辰十分期待澳门之旅见歌迷，「歌单、服饰会和之前的个唱不同，有所调整，必定能令到专程到澳门支持我的粉丝感到满意！」《The Novara Ball》演唱会澳门站是香港站的延续，澳门站专属「点歌台」环节，张与辰会走进观众席，倾听乐迷故事，现场演绎心水曲目，不论是冷门还是佳作，都有机会解锁Live版本！

张与辰《The Novara Ball》演唱会澳门站票务
演出日期：3月28日（星期六）
演出时间：晚上6时正
演出地点：澳门葡京人H853娱乐馆尚梯馆
票务单位：Klook、大麦、澳门通、City Line
票价：HK$1080 / HK$580
门票开卖时间：2026年2月3日（星期二）下午2时正

