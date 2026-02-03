Jay Fung冯允谦出席签唱会 获男金觉感动兼难忘 与粉丝大玩互动游戏解读「Jay星文」

人气男歌手及叱咜乐坛男歌手金奖得主Jay Fung冯允谦近日气势如虹！继早前于颁奖礼荣获男歌手金奖、及完成首个个人户外演唱会外，更于近日推出全新专辑《FRAGMENTS OF MY MIND》。为了与乐迷分享喜讯，日前Jay Fung在商场举办签唱会。席间，Jay Fung即场分享夺金感受、演唱会点滴和畅谈制作专辑的灵感及心路历程，并与一众粉丝大玩游戏及演绎歌曲，与粉丝见面作近距离互动，并为新专辑送上签名，为一众粉丝带来惊喜！

Jay Fung分享创作灵感

活动甫开始，Jay Fung在近五百名粉丝的欢呼与尖叫声中闪亮登场，粉丝们的尖叫声此起彼落，气氛非常热闹。台上访问时，Jay Fung分享了夺得男歌手金奖殊荣的喜悦，形容获奖当刻十分感动和难忘，并感谢粉丝对他的支持和鼓励。他更与粉丝深入分享最新专辑创作背后的灵感和点滴，并谈及未来的计划，让粉丝们充满期待。

冯允谦要粉丝设计专属黑卡

倾谈过后，Jay Fung与两位粉丝进行互动环节，大玩歌曲同名游戏《手绘黑卡》，粉丝需要发挥创意，设计他们专属的黑卡；然后又与粉丝大玩《然之后估字》，粉丝们需要解读「Jay星文」，笑声连绵不绝。游戏结束后，Jay Fung更与粉丝大影即影即有照片，胜出的粉丝更获得了他的亲笔签名，让台下的粉丝羡慕不已。

其后，Jay Fung更现场演唱了两首歌曲《齐柏林飞船》与《手绘黑卡》，真挚歌声及其音乐魅力笼罩整个商场，粉丝们情绪非常高涨，气氛热闹。随后，他走到台下与粉丝合照，记录难忘的时刻。接着，Jay Fung举行了签名会，耐心为每一位粉丝签名、写上名字与祝福。