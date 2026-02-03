前TVB高层女婿转行闯出名堂 赴新加坡向3千人演讲 西装骨骨自信风范不输女星老婆

前TVB戏剧制作总监梁家树的爱女梁靖琪（Toby），自2019年与圈外老公施隽贤（Jonathan）再婚，并育有两名可爱的儿子，家庭生活幸福美满。施隽贤近年不仅专注家庭，更转行投身保险业，事业发展同样有声有色，现已晋升为高级分区经理，成绩斐然。

施隽贤面对3千人演讲

日前，施隽贤在IG分享了他事业上的新里程碑。从他上载的影片和照片可见，他获保险公司邀请，前往新加坡担任其年度启动大会的演讲嘉宾。活动当天，施隽贤以一身笔挺的灰色西装帅气登场，在偌大的舞台上显得自信满满、风度翩翩。他透露，自己是全场唯一的平台演讲者，向超过3000名观众分享了他在公司近十年的心路历程。

相关阅读：前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚

施隽贤尽展业界精英风范

从现场照片的投影片可见，施隽贤台风稳健，肢体语言充满魅力，面对数千观众也毫不怯场，尽显业界精英的风范。这次获邀担任大型海外活动的演讲嘉宾，足以证明他的卓越成就备受公司肯定。

相关阅读：金牌监制梁家树爱女梁靖琪41岁生日 「七魔女」与一视帝齐集庆生星光熠熠