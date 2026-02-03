李龙基被《东周刊》直击情伤避世隐居山旮旯「货仓屋」 亲爆凄凉真相丨独家

75岁的李龙基（基哥）与年轻36岁的王青霞（Chris）的「爷孙恋」早前划上句号。基哥证实「被分手」后，为免触景伤情，已悄然搬离与Chris在新界共筑的700呎村屋爱巢。最新一期《东周刊》独家直击，他独独自迁入杳无人烟的「货仓屋」隐居，而基哥接受《星岛头条》访问时亲爆内情，他强调该处仅为节省酒店开支的权宜之计，并非长居之所，只是借朋友宿舍作为在港的临时落脚点。

基哥为这段感情付出沉重代价。他曾为与Chris结婚而「净身出户」，将名下8层物业全数给予第二任妻子。其后Chris官司缠身，他更耗费数十万积蓄，聘请两位大律师及三位事务律师为她奔走。

李龙基接受《星岛头条》电话访问，对于被指因搬离爱巢而搬入货仓屋？他表示：「我现在身在珠海中山，即之前租住的单位，你们指的货仓屋是朋友的一个宿舍、落脚点，因为暂时是定居中山，每次回香港都要住酒店、千几蚊晚，好贵呀！朋友提议不如在这里落脚。」问到可有计划回香港定居或过年？基哥表示暂未有想法，虽然人去楼空，但在中山这边有很多朋友，要看之后情况如何，至于新界村屋爱巢，基哥叹当时决定为Chris而移居内地，下好决心是「连根拔起」。至于令人联想为官司花了不少钱而要住「货仓屋」？他慨叹的确是花了很多钱，但未至于住货仓屋。