刘颖旋孖陈炜大马晒歌喉 姚子羚放狗当运动畀朱敏瀚一句话激亲

影视圈
更新时间：10:15 2026-02-04 HKT
发布时间：10:15 2026-02-04 HKT

陈炜、朱敏瀚、刘颖旋与姚子羚日前飞赴马来西亚出席一连三个活动迎新春。朱敏瀚、刘颖旋与姚子羚出席年宴，入乡随俗与现场嘉宾一起「捞生」讨好意头。其后化身「演技导师」，点评TVB Malaysia艺人的演出，互动环节笑声不断。

马不停蹄

TVB Malaysia旗下8位艺人王郑浚仁（Rax）、彭诩越（Xair）、刘传民（Andy）、萧伟伦（Alan）、陈奕伸（Ezen）、梁宸语（Zev）、陈泓升（Vincent）与刘泰麟（Tyrell），当晚揭幕演出唱贺岁歌《呢个新年好紧要！》，8位艺人也接受远道而来的3位师姐师兄的演技考验。

第二天，刘颖旋、陈炜出席粉丝见面会兼唱歌，吸引超多粉丝高举灯牌应援，气氛热烈。刘颖旋先后献唱《A Thousand Years》及《冲动点唱》，并走下台同粉丝握手，亲和力十足。而陈炜好有诚意学马来文，说道「Selamat Petang（下午好的意思）」。

另一边厢，姚子羚、朱敏瀚行程紧密，在午宴后，马不停蹄出席品牌发布会。早前踢足球意外弄伤脚部两条韧带的朱敏瀚，在活动上透露稍后接受手术治疗。姚子羚则分享，每日带爱犬外出散步就是运动，「唔好轻视呢个运动，好有能量。」朱敏瀚随即搞笑表示：「系狗狗walk你。」引来全场笑声。

