张继聪为与儿子志趣相投 入坑追买收藏卡 被网民大赞「廿四孝」老窦
更新时间：20:45 2026-02-03 HKT
发布时间：20:45 2026-02-03 HKT
发布时间：20:45 2026-02-03 HKT
现年46岁的张继聪和谢安琪婚后育有一对仔女，转眼间大仔张瞻（James）已经18岁， 向来紧贴潮流的张继聪，与儿子一向冇代沟，近日，为了了解儿子的兴趣，更「入坑」迷上游戏收藏卡，被网民大赞「廿四孝」老窦。
游学修劝张继聪唔好入坑
张继聪在社交网上载手握游戏收藏卡的照片，并表示受儿子薰陶迷上了这个新玩意，他写道：「通常都系我『导』人玩电单车，依家我畀屋企另一个张先生『导』返转头。零知识，纯粹靠眼缘算系入吓门先。了解下一代钟意啲乜嘢，一齐玩吓，都要做嘅。临走，见到有张梵高（造型卡）好靓，原来系会心痒痒，大镬」他更问大家有什么靓卡可以推介？
网民都大赞张继聪为「廿四孝」老窦，更笑言叫他他小心「入坑」，因为一张珍藏卡的炒价，可由几百至几万，「呢啲真系唔系讲笑！犀利Bitcoin」、「唔好呀，玩呢啲要卖车架」，连游学修都留言说：「走呀！唔好入呢啲坑呀。」张继聪则谓：「个坑直径好似好大」。
最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
2026-02-02 17:34 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
2026-02-02 13:00 HKT