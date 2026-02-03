张继聪为与儿子志趣相投 入坑追买收藏卡 被网民大赞「廿四孝」老窦

现年46岁的张继聪和谢安琪婚后育有一对仔女，转眼间大仔张瞻（James）已经18岁， 向来紧贴潮流的张继聪，与儿子一向冇代沟，近日，为了了解儿子的兴趣，更「入坑」迷上游戏收藏卡，被网民大赞「廿四孝」老窦。

游学修劝张继聪唔好入坑

张继聪在社交网上载手握游戏收藏卡的照片，并表示受儿子薰陶迷上了这个新玩意，他写道：「通常都系我『导』人玩电单车，依家我畀屋企另一个张先生『导』返转头。零知识，纯粹靠眼缘算系入吓门先。了解下一代钟意啲乜嘢，一齐玩吓，都要做嘅。临走，见到有张梵高（造型卡）好靓，原来系会心痒痒，大镬」他更问大家有什么靓卡可以推介？

网民都大赞张继聪为「廿四孝」老窦，更笑言叫他他小心「入坑」，因为一张珍藏卡的炒价，可由几百至几万，「呢啲真系唔系讲笑！犀利Bitcoin」、「唔好呀，玩呢啲要卖车架」，连游学修都留言说：「走呀！唔好入呢啲坑呀。」张继聪则谓：「个坑直径好似好大」。