梁诺妍38岁生日跑足38 K 洪永城冧爆晒爱的宣言：期待同你跑100K

洪永城老婆梁诺妍（Inez）向来都是长跑爱好者，即使已是两孩之母，亦一样热爱运动，身形fit爆；近年，「跑步初哥」洪永城就跟随老婆脚步成为跑友。昨日（2日）是Inez 的38岁生日，继与2位闺密连诗雅、黎纪君提早庆祝后，老公洪永城亦在社交网大晒爱的宣言。

梁诺妍获宝贝女唱生日歌

洪永城在社交网上载与Inez及一班跑友跑步的片段，并送上一个生日蛋糕，洪永城甜蜜写道：「跑步嘅人对时间同数字都特别著紧，尤其系生日，原来系要跑返佢嘅岁数Number，当我以为系咁易循例18k嘅时候，原来系38k，不过好彩你有班肯陪你呛跑友。生日快乐Inez，祝我们百年好合、白头偕老，期待白住头发同你跑100K！」Inez 即冧爆表示：「多谢你Tony」并谓：「120岁呀。」好友黄翠如亦有留言表示：「This is so sweeeeeet wor 生日快乐Inez。」另外，寿星女亦贴出两位宝贝女为她大唱生日歌的片段，细女更争住吹蜡烛，场面温馨搞笑，Inez 表示：「生日同最爱的一起最幸福。」