「TVB御用八婆」李枫神隐多年住老人院近照曝光 曾历失婚、破产及重病：我做唔到个好妈妈

舞台剧资深演员、有TVB「御用八婆」之称的李枫在1975年第5期艺训班毕业后曾签约TVB，不过因获被导演睇中，曾一度转型拍电影，曾参与演出的电影包括《我未成年》、《撞板风流》、《人细鬼大》、《我老婆唔够秤》、《干柴烈火》与及《我左眼见到鬼》，其后偶尔亦会参与不少剧集之演出，多饰演牙尖嘴利的寒酸岳母，曾出演过《爱 · 回家》系列第2辑，饰演安辉海味的会计「伦静雯」，又于《开心速递》做帮「群姐」解梦的孟婆。

淡出大众视线的李枫近日又被巧遇

李枫在2020年4月与TVB约满后决定退休离巢，在2023年，曾有连登仔以一张简单的手绘图公开post寻找TVB女甘草，当时楼主形容：「把声成只鸭，有粒大粒墨喺嘴角，做开啲野蛮角色。」结果有网民秒速解答，原来楼主是找李枫，当时李枫已入住老人院，她曾称虽称不上丰衣足食，但三餐温饱已很感恩：「有个地方住仲想点？」淡出大众视线的李枫近日又被巧遇，最新近况再度曝光。

李枫久违现身变丰满

日前有网民在FB贴上一段短片并说：「有冇人认得佢？」片中看到有两位女士正为一班「老友记」表演，有网民留言：「李枫老师！」、「李枫，把声好似邓碧云。」、「李枫老师好戏之人！」、「大粒墨姐姐。」、「点会唔认得，李小姐唱得又做得。」、「好耐冇她消息！」久违了的李枫身形变得丰满，但唱歌中气十足，并未有因淡出幕前而生疏，精神状态亦很好。李枫在2023年曾向传媒表示入住老人院已近一年，庆幸获分配独立房间，居住环境不错，私隐度亦上算高，更笑称：「讲电话都唔怕俾人偷听，年纪大有政府资助，儿子亦有分担部份费用，最重要唔好烦到人，。」李枫更不觉得晚景凄惨，最坏的日子已过去，虽称不上丰衣足食，但现能有三餐温饱已很感恩，不过最不想被网民胡乱疯传一些负面新闻，扬言做人对得住天地良心，最重要做事问心无愧，这样便安乐活下去。

李枫受病魔来袭狂食止痛药

李枫曾经有过一段姻婚，不过老公沉迷炒股，全家由九肚山豪宅搬到去村屋，她甚至卖嫁妆为夫还债，更经历两次破产，到了1995年决定离婚，李枫返无线拍剧养活一对子女，更因贫穷只能日花20元，可惜回巢后却遭投闲置散：「我好内疚，屋企风光𠮶几年，我做唔到个好妈妈，唔会揽佢、锡佢，日日挂住吃喝玩乐、打麻雀高朋满座，又或者去演戏。我唔识得教育佢哋，所以有段时间佢哋唔钟意我呢个阿妈，我明白呢样嘢系冇得原谅。」除了经历婚姻失败，2006年李枫受病魔来袭，当时医生于其脑部发现水泡，这水泡导致她脑出血及影响脑神经，负担不起私院医药费的她，只能狂食止痛药，在公立医院忍著剧痛，最终痛到挣扎落床求救，她忆述：「我爬喺地遇到医生，即刻写纸开刀，如果唔系几时排到？」幸好多年后李枫儿子在婚礼上表达很爱妈妈，著李枫不要再自责，李枫亦说：「佢系好孝顺，只系我做得唔好，过去风光嘅日子享受过，都已经成为历史，偶然缅怀一下，但唔想成日追忆，因为会成为自己的负能量。人活到一把年纪，都会曾经唔开心到试过唔想做人，但尽量唔好畀负能量维持咁耐。」

