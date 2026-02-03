草蜢「行婚礼」收金器忘形咀嘴 挑战健力士纪录 周润发拍片撑40周年红馆骚

草蜢成军40周年，4月底在红馆举行六场《Grasshopper Three In Love 草蜢演唱会2026》，今日（3日）在中环举行记者会，记招俨如婚礼一样，在播出他们的成长片段后，身穿白色礼服的草蜢手拖手进场，读出誓词、签纸，仲交换红宝石戒指及切蛋糕。

推广广东歌

草蜢一班圈中好友陈慧琳、古天乐、周润发、庾澄庆、林峰、郑丹瑞、任贤齐、杨千嬅、张学友、张智霖、陈小春等也有拍片支持。而老板林建岳向本月6日生日的蔡一杰送上金寿桃，金帆船系送予蔡一智，至于5月生日的苏志威就收到金马，寓意健康顺遂，3子为答谢各界爱戴，竟忘形互嘴！草蜢自言紧贴潮流，早已是「Grass Oppa」，并有意申请「健力士世界纪录」。

草蜢受访时指，组合今年迈向41年，故是次演唱会是一个庆祝活动，希望歌迷用「戥草蜢开心」的心情来欣赏。3子感恩由屋邨仔走到世界各地，代表香港宣传广东歌。谈到申请「健力士世界纪录」，他们称该会以「不使用乐器／全世界最长寿的跳舞组合」的名义申请；续说不少人问他们会邀请谁人做嘉宾，笑指若请嘉宾的话，3子就不阿时间唱历年来的经典歌曲。

问蔡一杰现时状态，他指之前完成四场演唱会，力证其魄力、能力，「完全返晒嚟，唔好担心，亦都唔使担心。呢两、三个月有积极加操。」提到刚才他们自称「Grass Oppa」，演唱会加入韩风？他们表示顺应潮流，形容演唱会像婚礼一样，以红色系作dress code，蔡一杰：「今次主题系Three in love，希望歌迷抱住你爱嘅人入场！可能演唱会入面我都遇到真爱呢，咁我咪脱单啰！」问到刚才收到的金器会如何处理？蔡一智笑称多谢老板，「而家金价最贵！」

屋邨仔登上世界舞台

另外，问到蔡一智是否知道古天乐找他演电影《寻秦记》万良的真正原因？他笑指因为不需要戴假发，提到也因为他十分「思缩」，蔡一智就指自己是专业演员，「冇所谓啦！」对于好友拍片撑场，草蜢顿感惊喜，蔡一杰：「当年新人奖系发哥颁俾我哋，佢睇住我哋呢40年嘅发展！旦哥都系，当年我哋比赛，佢介绍我哋出场，佢睇住草蜢点样入行，点样去搏，由屋邨仔去到世界舞台，高山、低谷佢都知道晒，有呢啲前辈睇住我哋，真系好温暖。」同时多谢Tyson Yoshi等新生代的赞赏。