吴千语与老公施伯雄去南极完成心愿 身形丰满否认备孕有雪卵打算 不敢与万绮雯比较电影有得上架已满足

吴千语今日（3日）身穿低胸衫到尖沙咀出席活动，最近刚去了南极旅行的她表示今次与老公施伯雄及朋友一起去，又指这旅行计划了两年，经过今次后已解锁了地球七大洲，完成了26年来的心愿，旅程最难忘是著泳衣去「跳海」，因为海水零度好冻，笑言冻到怀疑人生，落水后只能靠意志游回岸边：「因为真系好冻，好难去形容，要体验先知𠮶种感觉。」

吴千语赞成与老公适当地疏离

吴千语指去年很忙，已很久没有放大假，今次旅程很开心，问到与老公一起是否有重拾浪漫温馨时光的感觉？她坦言大家各自出差不经常见面，去旅行密集式地相处，算是一个非常高质量的时光。问到老公是否有投诉她太忙？吴千语指没有，因幸好大家的工作节奏差不多，至于是否因此之前表示跟老公比较疏离？她说：「适当地疏离，咁紧密又唔系咁好，好多交嗌，适当地疏离几好，各自各有啲空间。」笑指是否因为开心而丰满了不少？她解释只是今天的衣服很紧，感到好像现在被封印一样，不过去旅行吃多了碳水，的确胖了一点，但不是为了生小孩而养胖自己，她指这方面是顺其自然，以前好像觉得要趁后生完成，现在就没有太大问题，觉得迟或早也可以，问到是否有去雪卵？她指没有，但有打算这样做，亦有人曾这样建议，至于老公的家人是否有催？她说：「唔系好明显咁催，暗催。（新年惊唔惊又俾人催？）可能会暗暗地，但大家见到我做嘢都chur，所以都知道我系要完成咗啲我想做嘅嘢先。」

吴千语面对正负评照单全收

对于她主演的电影《驱魔龙族马小玲》日前在网络上架，问到不能在戏院上映是否感失望？吴千语指其实能上已经很好，自己也拍了很多电影未必能够上映：「其实套戏都唔系话好一帆风顺，分咗两次拍，第二次拍系补好多镜头，最初都会惊上唔到，好多因素，总之上到，无论系咩平台，出到街已经系一个好好嘅结果。」提到网民指她的打底裤太碍眼，吴千语表示没有看到，不过因为很多飞来飞去的戏份，所以一定要着，不过她谓无论是正面或负面的评价也照单全收，至于大家也会拿她与万绮雯相比，吴千语说：「一定有嘅，我当初拍都已经预咗，我都好钟意佢当年𠮶个角色。」不过她表示今次的角色和故事与上次的不同，只是角色同名，但其实是两个人：「当然，我觉得经典都系好难超越，所以照单全收。（冇比负评影响？）冇，套戏最后上得已经几开心。（唔介意网民话你毁咗佢哋嘅童年！）我下次收剧本𠮶阵小心啲，所有负评我已经习惯。」

另外，问到吴千语是否有看电影《寻秦记》？她表示还未，但有机会也是会去看，但她也为香港电影最近得到颇好成绩感到开心，因自己知道现在的电影业有多困难，所以也希望所有电影得到好成绩，至于是否会跟老公一起去看？她表示很少跟对方一起看电影，大多数是跟朋友。